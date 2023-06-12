17 yaşındaki çocuktan bir haftadır haber alınamıyor

Adana’da geçtiğimiz pazartesi günü evden ayrılan 17 yaşındaki kızdan bir haftadır haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:20
17 yaşındaki çocuktan bir haftadır haber alınamıyor
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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki Fatma Kaplan isimli çocuk, 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da evden çıktı.

Kaplan, o günden sonra bir daha evine dönmedi.

Can güvenliğinden endişe eden ailesi, çocukları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaplan’ın en son Buruk Mezarlığı’nda belediye otobüsünde görüldüğü ve telefonuna ulaşılamadığı öğrenildi.

Fatma Kaplan’ın ayrıca bir kız arkadaşının yanına gittiği o kızın da telefonunun kapalı olduğu öne sürüldü.


kayıp Fatma Kaplan

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