17 yaşındaki çocuktan bir haftadır haber alınamıyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:20

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:05

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki Fatma Kaplan isimli çocuk, 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da evden çıktı.

Kaplan, o günden sonra bir daha evine dönmedi.

Can güvenliğinden endişe eden ailesi, çocukları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaplan’ın en son Buruk Mezarlığı’nda belediye otobüsünde görüldüğü ve telefonuna ulaşılamadığı öğrenildi.

Fatma Kaplan’ın ayrıca bir kız arkadaşının yanına gittiği o kızın da telefonunun kapalı olduğu öne sürüldü.