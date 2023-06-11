Samsun'da denizde bulunan cesedin kayıp gence ait olduğu ortaya çıktı

Samsun'da balıkçı barınağının bir mil açığında denizde balıkçılar tarafından bulunan cesedin 10 gün önce kaybolan 22 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 12:10
Samsun'da denizde bulunan cesedin kayıp gence ait olduğu ortaya çıktı
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Samsun'un Alaçam ilçesi Toplu Balıkçı Barınağına bir mil açıkta balıkçılar selin denize sürüklediği odunları toplarken, denizde ceset buldu. Olay, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı ekiplerine haber verildi. 

Olay yerine giden ekipler söz konusu cesedi bot yardımıyla balıkçı barınağına getirdi. Yapılan araştırma sonucu cesedin, 3 Haziran'da kaybolan ve Yakakent ilçesinde fırın işleten Irak uyruklu Mohammed Ghanım Younus Sebeelı'ye (22) ait olduğu tespit edildi. 

Iraklı gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Samsun kayıp ırak

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