17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü istinat duvarına çarptı, kurtarılamadı!

Kırşehir'de, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü Muhammet Emin Eraslan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü istinat duvarına çarptı, kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:34

Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında, ehliyetsiz Muhammet Emin Eraslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 EBU 224 plakalı otomobil, bir evin istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Eraslan, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Muhammet Emin Eraslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Kırşehir

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