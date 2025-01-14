17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü istinat duvarına çarptı, kurtarılamadı!
Kırşehir'de, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü Muhammet Emin Eraslan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında, ehliyetsiz Muhammet Emin Eraslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 EBU 224 plakalı otomobil, bir evin istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Eraslan, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Muhammet Emin Eraslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Kırşehir
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!