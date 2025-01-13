Fatih’te otomobil yokuştan kaydı, kadına çarptı: 'Büyük faciadan kurtulduk'
Fatih’te yokuştan çıkan otomobil, kayganlaşan yolda geri kaymaya başladı. Yoldaki 3 kadından 2'si kaçarken, bir binanın duvarına yaslanan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Balat Mahallesi Sancaklar yokuşu üzerinde dün saat 16.55 sıralarında 34 JV 7907 plakalı otomobil sürücüsü yokuş yukarı ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yağış nedeni ile kayganlaşan yol üzerinde geri geri kaymaya başladı.
Yokuştan aşağı yürüyen 3 kadın, aracın üzerlerine geldiğini farkettikleri sırada kaçmaya başladı. Kadınlardan biri duvar dibine geçerek araçtan kaçmak istese de kayan otomobil kadına çarptıktan sonra durabildi.
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'FACİADAN KURTULDUK'
Esnaf Mehmet Coşkun "Herkese sesimizi duyuruyoruz ama bir önlem alınmadı buraya. Yukarı çıkarken çıkamamış, geri kaydı. Benim tahtam olmasa bizim dükkana da giriyor. Büyük faciadan kurtulduk. Ben bir kişi diye biliyorum ambulanslar götürdü bir haber alamadık ondan sonra. Her gün kaza oluyor burada ama bir türlü önlem alınmadı" dedi.
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