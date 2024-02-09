17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında yaralandı
Kütahya'da 15 ve 17 yaşlarındaki 3 kişi, lise öğrencisi R.İ. (17) ile sanayide çırak olarak çalışan S.Y.'yi (17) sokak ortasında yaralayıp kaçtı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde lise öğrencisi R.İ., 3 kişi tarafından sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çalışma başlatan polis, Fuatpaşa Mahallesi 12'nci Sokak'ta da bir kişinin başından tüfekle vurulduğunu tespit etti. Sanayide çırak olarak çalıştığı belirtilen S.Y. hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 2 kişiyi yaralayan şüphelilerin H.Y.Y. (15) B.B. (15) ve E.S. (17) olduğunu belirledi. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Parmakören Mahallesi'ndeki evde yakalayıp gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada bıçak ile tüfek de ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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