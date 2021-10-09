17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Beyza Güleşir toprağa verildi.
Koronavirüs nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), doktorların müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın cenazesi öğle vakti tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve yurttaşlar katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı.
Öte yandan, Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
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