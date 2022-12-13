17 yaşındaki Yusuf Eren'in katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
Kayseri'de, Yusuf Eren Bayrak'ı (17) bıçaklayarak öldürdüğü, yanındaki arkadaşı B.U.'yu (17) da kolundan yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Harun K. (17) için hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Harun K., ifadesinde, "Bıçağı, kendimi savunma amacıyla 2-3 kez bel altına salladım" dedi.
Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde, 17 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında; Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i ve onları ayırmak isteyen arkadaşı B.U.'yu yaraladı.
KURTARILAMADI
İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti.
Harun K. polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanıp iddianame düzenlendi.
Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Harun K.'nın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 4,5 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
'BİRDEN YERE DÜŞTÜ, KORKUP EVE KAÇTIM'
İddianamede ifadesine de yer verilen Harun K., "Yusuf, başıma sopayla vurdu. Sersemledim, yere düştüm. Sopayla tekrar vurmak isterken, üzerinden bıçak düştü. Ben de yerdeki bıçağı elime alarak kendimi savunma amacıyla 2-3 kez bel altına salladım. Arkamı dönüp kaçmaya çalışırken, arkamdan bir kez daha vurdu. Üzerime yürürken, Yusuf birden yere düştü. Ben de korkup eve kaçtım" dediği ortaya çıktı.
Sanık Harun K., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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