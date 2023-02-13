170’inci saatte inanılmaz kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170’inci saatinde göçük altından çıkartıldı. Enkazdan tekbir getirerek ve yürüyerek çıkan Suriyeli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:49
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi.

Merkez ilçe Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı.

“UMUDUMUZU KAYBETMEDİK”

911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.


deprem enkaz

İlgili Haberler

Deprem bölgesine gönderdiği montun cebinde, cüzdanını ve araba anahtarını unuttu

Deprem bölgesine gönderdiği montun cebinde, cüzdanını ve araba anahtarını unuttu
Ailesinden 12 kişiyi kaybeden depremzede: Çok kötüydü

Ailesinden 12 kişiyi kaybeden depremzede: Çok kötüydü

En Çok Okunan Haberler