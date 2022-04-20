171 gün süren yaşam savaşı... Aleyna Çakmak'tan acı haber geldi

Bursa'da geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan Aleyna Çakmak (23), tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.

(DHA)
20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:14
171 gün süren yaşam savaşı... Aleyna Çakmak'tan acı haber geldi
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Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.


Bursa Aleyna Çakmak trafik kazası

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