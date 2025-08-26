178 kadın edebiyatçıdan 'taciz ve güç istismarına' karşı destek açıklaması

Son günlerde sanat camiasından birçok ünlü isim hakkında art arda ortaya atılan taciz iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Edebiyatçılar da, bu ifşa dalgasına sessiz kalmayarak harekete geçti. İmzacı edebiyatçılar, geçmişteki ve bugünkü taciz vakalarının unutulmayacağını vurgulayarak, tacizden kurtulan kadınların ve LGBTİ+’ların yanında olduklarını açıkladı.
Metinde, “Geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadeleri yer aldı.
Yapılan açılamada, "Biz edebiyatçılar olarak, Geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın+'ların ve lgbtiqa+'ların yanındayız. Çünkü edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar" denildi.
