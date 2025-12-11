Cumhuriyet Gazetesi Logo
179 suçtan aranıyordu... AVM'de mağaza gezerken yakalandı!

179 suçtan aranıyordu... AVM'de mağaza gezerken yakalandı!

11.12.2025 12:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
179 suçtan aranıyordu... AVM'de mağaza gezerken yakalandı!

Adana'da polis güven timleri, bir AVM’de mağazaları gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam’ın, çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam’ın (42) hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam’ın ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘tehdit’ gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Adana #AVM #hükümlü #suç kaydı

İlgili Haberler

12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 'Gizli odada' yakalandı
12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 'Gizli odada' yakalandı Sivas'ta güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. kendisine ait iş yerindeki evrak dolabının arkasındaki gizli odada yakalandı.
15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı
15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
O anlar kamerada: 49 suçtan aranan şahıs gardıroptaki battaniyenin altında çıktı
O anlar kamerada: 49 suçtan aranan şahıs gardıroptaki battaniyenin altında çıktı Konya’da 49 farklı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde bulunan gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı.