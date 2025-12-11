179 suçtan aranıyordu... AVM'de mağaza gezerken yakalandı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam’ın (42) hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam’ın ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘tehdit’ gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.