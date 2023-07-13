18-25 yaş arası tüm gençlere ücretsiz Müzekart verilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilmeleri için 'Müzekart GNS' projesini yeniden başlattıklarını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 16:34
18-25 yaş arası tüm gençlere ücretsiz Müzekart verilecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri 'Müzekart GNS' projesinin yeniden başladığını duyurdu.

Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

GEÇEN YIL 325 BİN GENÇ FAYDALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, 'Genç Ne Sever' platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi.

1 Temmuz 2022-1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı. Bu yıl da 13 Temmuz 2023-13 Ekim 2023 tarihleri arasında projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, 'www.muzekartgns.com' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.


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