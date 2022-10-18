18 Ekim 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 18 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre özellikle Marmara'da kuvvetli rüzgar beklenirken bazı bölgelerde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısının iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
YOZGAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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