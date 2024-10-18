18 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:23

İZMİR ilinde 18 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.085-2024-10-18 16:00:00.673 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Taşlıyol, , Çayırlar Küme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.312-2024-10-18 15:00:00.052 saatleri arasında Havuzbaşı; , İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz27, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.312-2024-10-18 15:00:00.052 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.312-2024-10-18 15:00:00.052 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.312-2024-10-18 15:00:00.052 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.312-2024-10-18 15:00:00.052 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.312-2024-10-18 15:00:00.052 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Yeniköy; 7951, İsimsiz78, İsimsiz76, 7957 sokak, 7980/2, İsimsiz58, İsimsiz57, 7954, 7956, 7956, İsimsiz25, İsimsiz22, 7963, İsimsiz16, İsimsiz15, 7951 sokak, 7958 sokak, 7980 sokak, 7950, , 7976 sokak, 7950, 7982/1. Sk., 7980 Sk., 7976. Sk., 7976 Sk., 7982, 7980, menderes orhanlı yolu sokak ılave, 7957, 7953, 7958, 7961 sokak, 7961 sokak, İsimsiz239, 7950/1, 7406, 7964, 7967/1, 7963, Menderes-Orhanlı Sokak, Yeniköy Köprüsü, 7963 sok, 7961 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Dereköy; 820/2 sokak, 854, 854 sok., 854 sok, MENDERES-ORHANLI YOLU, 854 Sk., 821. Sk., 820. Sk., 805. Sk., 803/2. Sk., 7801/1, 807/2, 854, 852 sokak, İsimsiz219, 852, İsimsiz204, İsimsiz197, 820/2, İsimsiz183, İsimsiz181, İsimsiz180, 854 SOKAK, 854, 7801/1, 807/1 sokak, 807 sokak, İsimsiz144, 820/2, 820/2, Pirentepe , pirentepe küme evleri sokak, pirentepe küme evleri , 820/2, Pirentepe Küme Evleri, 822, İsimsiz117, 820/2, 820/2, İsimsiz53, 822 sokak, pirentepe kümeevleri sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Barbaros; 428, 434 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Kuyucak; Menderes-Orhanlı Sokak, 7753, 7751. Sk., 7750 sokak, MENDERES-ORHANLI YOLU, İsimsiz68, İsimsiz67, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Küner; 820/2 sok., 802/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Çatalca; 7419, 7420, 7422 sokak, Çatalca Köyü Yolu, Çatalca Cd., 7429. Sk., 7427 Sk., 7406. Sk., 7410, 7410 sokak, 7405, 7406, 7406, ÇATALCA CAD., İsimsiz216, 7429, İsimsiz616, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz164, 7407 sokak, Çatalca cd., İsimsiz161, İsimsiz160, 7424/1, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, 7428, İsimsiz143, İsimsiz142, 7425 SOKAK, İsimsiz90, İsimsiz88, 7425 sokak, 7419 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.318-2024-10-18 17:00:00.978 saatleri arasında Akçaköy; Yol, Yeniköy Yolu Cd., MENDERES-ORHANLI YOLU, Koy Yolu, 853 Sk., ÇATALCA CADDESİ, 7214, 7214, 851, ÇATALCA, 7215, 851 SOKAK, 7214, 7214, 7214, İsimsiz501, 7214, 851 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 09:00:00.782-2024-10-18 15:00:00.888 saatleri arasında Egekent; 8836/1. Sk., 8827. Sk., 8050. Sk., , 8831. Sk., 8829. Sk., 8828. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 10:00:00.173-2024-10-18 16:00:00.977 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 10:00:00.173-2024-10-18 16:00:00.977 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 10:00:54.357-2024-10-18 16:00:06.921 saatleri arasında Yenişakran; 499. Sk., 3500, 500/. Sk., 3449/1 Sk., 507. Sk., 508. Sk., 3511, 515. Sk., Barbaros Sk., Çeşme Önü Cd., İncirlik Sk., 3453, 3391/1, Çeşme Önü Cd., 3386/1, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, 3435, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, 3466 Sk., İsimsiz26, İsimsiz18, İNCİRLİK, 425. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 433. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 439. Sk., 409. Sk., 438. Sk., İsimsiz40, 3498, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, 497. Sk., 408. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 481. Sk., 480. Sk., 479. Sk., 404. Sk., 403. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 399. Sk., 398. Sk., 397. Sk., 3396 Sk., 395. Sk., 394/1. Sk., 394. Sk., 392. Sk., 386. Sk., 384. Sk., 3380, 3510. Sk., 3500/2. Sk., 3387. Sk., 3382. Sk., 3376. Sk., 3461, 3435, 3461, 3391, 3455, 3502, 3479 Sk., 3423 Sk., 3475 Sk., 3495, 3494, 3482 Sk., 3478, 3411 sk., 3475 Sk., 3500/3, 461. Sk., 3453 Sk., 3454, İNCİRLİK, 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 437. Sk., 3434, 432. Sk., 429. Sk., 445. Sk., 428. Sk., İsimsiz17, 3513/1, 3410, , 3388, 3379, 2. ÇEVRE YOLU, İsimsiz84, 3382, İsimsiz72, Çeşme Önü Cd., İsimsiz70, Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., İsimsiz58, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, Çeşme Önü Cd., İsimsiz47, İsimsiz44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 10:00:54.357-2024-10-18 16:00:06.921 saatleri arasında Aşağışakran; 11/8, 11/5, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN, , AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, Aşağışakran Köyü, 11/3, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-18 2024-10-18 10:00:54.357-2024-10-18 16:00:06.921 saatleri arasında Kızıltepe; , İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz12, KIZILTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-18 2024-10-18 10:00:54.357-2024-10-18 16:00:06.921 saatleri arasında Örlemiş; , İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Örlemiş, Örlemiş Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.