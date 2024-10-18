18 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 18 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 18 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARDIÇ SK., BELEN CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMI SK., CIHANER, DORUK CD., ERMAN, GAZANFER BİLGE SK., GÜNDOĞDU SK., HASAN SEVİNÇ SK., HÜLYA SK., KESKİN SK., KUTLU SK., MALİK AKBAŞ CD., MİDİLLİ SK., SELVİLİ SK., TAFRAN, TAFRAN SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 18 Ekim Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARAS SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., CİHANER SK., ÇAVUŞ SK., DUYGU SK., ERİK SK., ERMAN SK., GÜLCAN SK., GÜLİSTAN SK., HAMİT KAPLAN CD., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HÜRRİYET BULVAR, KANDIRA CD., KESER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA YUSUF CD., ÖZDEMİR SK., ÖZENLER CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3138. SK., 3150., 3150. SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., SERÇE SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde BAYER SK., CONKBAYIRI, MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., ATATÜRK BULVAR, BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI CD., DOGAN, DOĞAN SK., GAZI, GAZİ CD., KARINCA SK., MUZAFFER SK., ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ, SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, IPEK YOLU, İPEK YOLU mahallelerinde 4144. SK., 4145. SK., 4147., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4240. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4246., 4246. SK., 4251. SK., 4262. SK., 4263. SK., 4264. SK., 4269. SK, 4271. SK., 4276. SK., 4277. SK., 4278. SK., 4279., 4279. SK., 4280. SK., 4283., 4283. SK., 4284. SK., 4285. SK., 4286. SK., 517. SK., 645. SK., 652. SK., 653. SK., 654. SK., 655., 655. SK., ALI FUAT PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ARİF NİHAT ASYA CD., BARIS, BARIŞ CD., DOBRA CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN, OLGUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, GÜNAY SK., ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde HACI RAŞİT CD., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, PALAMUT, PALAMUT SK., SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 2266 SOK, 29 EKİM CD., 30 AĞUSTOS SK., 4267. SK., ABİDİN SK., ABİŞ SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADALET, ADALET SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALADAG, ALADAĞ SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARMUTLU SK., ARPA, ARPA SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ARZU SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATABARI SK., ATATÜRK CD., ATAYURT, ATAYURT CD., ATES BÖCEGI, ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., AZRA, AZRA SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALIKÇI, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BASARI, BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATMAZ, BATMAZ SK., BAYHAN SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BAYSAL, BAYSAL SK., BEBEK SK., BEDIA, BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL, BEHLÜL SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BELEK SK., BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ SK., BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYKOZ VİLLALARI YOLU SK, BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BIRAND, BIYIK, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİRLİK SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BULUT SK., BURÇIN, BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., CİRİTOĞLU SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., ÇABUK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇIKMAZ SK., ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DAĞ SK., DAYI, DAYI SK., DEĞİRMENCİ SK., DEKOR SK., DERE KENARI SK., DERMAN SK., DEVRE, DEVRE SK., DEVRİM SK., DILRUBA, DIRILIS, DİKÇE SK., DİLRUBA SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜS, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, E.ELÇİBEY CD., EBEDİ SK., EBRU SK., ECENAZ SK., EFE ALI, EFENDILER, EFKAN SK., EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., ELA, ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., ENES, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERCÜMENT SK., ERGUVAN SK., ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERKUT HOCA SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FAS SK., FAVORİ SK., FAZİLET SK., FENER SK., FERAY, FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., FİRUZE SK., FULDEN SK., FUZULI, FUZULİ SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖKSU SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNDÜZ SK., GÜNELI, GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞ SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMAN SK., HARMANLIK, HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAL SK., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HENDEK SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKRAM, ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ILTER, IMREN, IZNIK, İÇ SK., İDEAL SK., İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İKRAM SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İNAN SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR, KANARYALAR SK., KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ CD., KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFİL CD., KARASU SK., KARAYEL SK., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KATILIM SK., KAYMAK, KAYRA SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KERİM SK., KESMIR, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KILIÇASLAN CD., KINA, KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOLAY, KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMŞU SK., KOMUT SK., KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KONUK SK., KORUK SK., KOSOVA, KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KÖKNAR, KÖMÜRCÜLER SK., KRISTAL, KUBILAY, KUBİLAY SK., KUMLU, KUMLU SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTUCU, KUTUCU SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., KÜLTÜR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LIMONCU, LİMONCU SK., LOJMAN, LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEHLİKA SK., MELEK, MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELİKŞAH SK., MEMIS, MEMİŞ SK., MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESCİT SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., MEVLANA, MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MIMOZA, MINI, MISIRLI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHIT, MÜCAHİT SK., NACIYE SK., NACİYE SK., NAME SK., NANELI, NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NASİP SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜSHETIYE, NÜSHETİYE CD., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORTAK SK., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALI KESKIN, ÖMERAĞA SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PAMUK, PAMUK SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKİN SK., PELIN, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAHŞAN SK., RAMPA SK., RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RUMELI, RUMELİ SK., RUMEYSA SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SABIR, SABIR SK., SADIRVAN, SAFA SK., SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKARYA CD., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP, SARP SK., SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANIK, SELIMIYE, SELİMİYE SK., SELİMOĞLU SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERİM SK., SERRA SK., SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER, SEVER SK., SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVGİLER SK., SEVIM, SEVİM SK., SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYHAN SK., SEYİT ALİ SK., SEYMENLER SK., SOGUKSU, SONBAHAR SK., SU SK., SÜLEYMANİYE SK., SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ SK., ŞAHİT SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİTLER SK., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TAHA SK., TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TASKIN, TAŞLIK SK., TAT SK., TEKIN, TEKİN SK., TEKNOPARK CD., TEMEL, TEPE CD., TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TOPAL, TOPAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY, TUNCAY SK., TURGUT REIS, TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU SK., TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., UÇAR SK., UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER SK., ÜNVER, ÜSTAD SK., VAROL SK., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZMA, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YERLICE, YERLİCE SK., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, YILDIZELİ CD., YOKUS SK., YUNUS SK., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZAHİDE SK., ZARIF, ZEMBİL SK., ZEMZEM SK., ZEYNEP ULTAV, ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., ÇAYIR, ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., GEZMİŞ SK., ISKETE, İSKETE SK., KAYMAK SK., KOZLUCA SK., NESLİHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVI, SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YASEMİN SK., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 209. CD., ÖZDEMIR, REHBER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, DUMLUPINAR, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, SEMETLER, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE mahallelerinde 1006., 1007., 1010., 1012., 1012. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020., 1023., 1034., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1061., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1094. SK., 1098., 1099., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1137. SK., 1142. SK., 1147., 1147. SK., 1148. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 231. CD., 2923., 2934., 2938., 2939., 2951., 2953., 3101., 3204., 3207., 3213, 3215., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCI, AVCI SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AY SK., AYDIN, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BESEVLER, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CIHAN, CİHAN CD., ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLI CD., DAMLA, DARIYER, DERE YOLU SK, EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., ELMAS SK., ERIK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., ESEN SK., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÖLCÜKLER, GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAZERFEN, HILAL, HİLAL CD., HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARTAL, KARTAL SK., KASATURA, KAYNAK SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KISIK KAYA CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KONUT, KONUT SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, NEHIR, OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKUL SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SAHİL YOLU SK, SAKIYAN, SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., SEYRAN, STAD SK, SU DERESI, SULTAN BAYBARS, ŞAKIYAN SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN CD., YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YILDIRIM CD., YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde AYHAN SK., DIKILI, GÜMÜŞHANE SK., İSTİKLAL CD., ŞAFAK SK., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYGÜN SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., GAFFAR OKAN, GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., HARMANTARLA SK., HELAL, KUŞAKKAYA SK., YALÇINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde BURCU, EMİN SK., FURKAN SK., KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde ATAKAN SK., BURCU SK., FERDA SK., GEZER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, SELVA SK., SENAY, UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, MASUKIYE, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ALAYLI SK., ARSLANBEY KARTEPE, ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM SK., CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU SK., HANLAR MEVKII, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE. SK, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARTEPE, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, TELESİYEJ YOLU SK, YESILDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANİYE mahallelerinde HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE mahallelerinde KARAOLUK MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 18 Ekim Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MILLI EGEMENLIK, MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., AKPINAR SK., ALAY CD., ALKAN, ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI, AMBARLI SK., ANIL SK, ARDA, ASEL, ASEL SK, BATI SK., BİGA SK., DALYAN SK., DEMIR, DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, EMSAL, EMSAL SK., ERTUGAY SK., ESENYEL SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., GÜZİN SK., HARİKA SK., HUZUR, KARAOĞLAN SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIROĞLU SK., KIZILCA, KIZILERIK, KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MİRZA SK., NARİN SK., OTOBAN CD., OVA SK., OVACIK SK., PINARCIK, PINARCIK SK., RESITBEY, REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SAPANCA YOLU, SEREN SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HARUN KURT SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., UZMAN, UZMAN CD., ZEHRA JALE DURUMAN, ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA mahallelerinde BİRAY SK., BİRGÜL SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., MİLLİYET SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 18 Ekim Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU mahallelerinde BAŞAR SK., SAHRA SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YALI, YENI, YENİ, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, AYNUR, AYNUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BİLLUR SK., BÜYÜKERCAN SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇELİKEL SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., HERDEM SK., ISTASYON, İNCE SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE, KAVALA, KAVALA CD., LAZIM, MEKTEP SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURBAY SK., NURHAN SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERİN SK., SUDEM SK., SÜMBÜL SK., TARHAN SK., TAYLAN SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BAHÇE, BAHÇE SK., BIRCAN, BİRCAN SK., CAN SK., EŞREF SK., FETİH SK., IŞIL SK., İSTASYON CD., LAVANTA SK., MECIT, MELİS SK., ONAR SK., ORKİDE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., SAKA SK., SATIGÜL SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEYRAN SK., SOKULLU CD., TOPÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 18 Ekim Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde 2258/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., DORUK, DORUK SK., NİYAZ SK., PERTEV SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., AYDINLIK SK., BAĞLAR SK., BAHRI, BATI PINAR, BATI PINAR SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., EKBER SK., ELZEM SK., ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., FEYYAZ SK., FILINGIR, FİLİNGİR SK., GEDİZ SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, NAFİLE SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZAY, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PINARLI, PINARLI SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SELALE, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİMGE SK., SUSAM, SUSAM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., TUZLA CD., ULUCAN, ULUCAN SK., USTA SK., UZUN, UZUN SK., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YENİ SK., YOSUN, ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015/1. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1025. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1038/2. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1966. SK., 939/3., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., GENÇLİK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1712. SK., 1713. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 854., 854. SK., 855., 855/1. SK., CEM, ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., MUAMMER AKSOY CD., SEHIT ERDEM DEMIR, ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL, TATLIKUYU mahallelerinde 1312/7. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4., 1319. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1344. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1181/1. SK., 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/3. SK., 1312/7., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316/2. SK., 1320. SK., 1321., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326. SK., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1328., 1328. SK., 1330. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/10. SK., 1312/9. SK., TATLIKUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/4. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 18 Ekim Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3216., 3278., BADEM SK., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde GÜLÜZAR SK., HEREKE CUMHURİYET CD., ORAL PEKTAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde GEBZE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 18 Ekim Cuma 08:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 529. SK., 534. SK., 535. SK., 536. SK., 538. SK., 539., 539. SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., DEFNE SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., NAZIM HİKMET CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIK, DİK SK., ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞAHİN SK., ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama