18 ekim koz kavuran fırtınası nedir? Koz kavuran fırtınası ne zaman yaşanır?
Sonbahardan kışa doğru ilerlediğimiz günlerde, takvimlerde yer alan '18 ekim koz kavuran fırtınasının' ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, 18 ekim koz kavuran fırtınası nedir? Koz kavuran fırtınası ne zaman yaşanır?
Eski duvar takvimlerinin arkasında gördüğümüz fırtınalardan biri olan koz kavuran, birçok yurttaşın merak ettiği hava olaylarından biridir. Koz kavuran fırtınası, halk dilinden gelen bir tabirdir. Uzun yıllardır süregelen, insanların gözlemleriyle oluşturulmuş fırtınalar takviminde yer alan bu olay, özellikle denizcilerin hala önem gösterdiği konulardan. İşte, koz kavuran fırtınası nedir? sorusunun cevabı...
KOZ KAVURAN FIRTINASI NEDİR?
18 ekimde yaşandığı gözlenilen koz kavuran, Kuzey Ege ve Marmara’nın batısındaki lodos fırtınasıdır. Bu tanımın anlamına bakıldığında ise; "Koz" Farsça'da ceviz demektir. Koz kavuran da bir nevi "ceviz kavuran" demektir. Bununla baharda çıkan ağaç tomurcuklarının bu fırtınada zarar gördüğü ima edilmiştir.
KOZ KAVURAN FIRTINASI NE ZAMAN YAŞANIR?
18 ekimde havaların iyice soğumasıyla lodos olarak görülen koz kavuran fırtınası, bir de bahar ayında yaşanır. Bahar ayında yaşanan fırtına ise, mart ayının 23'ünde başlar ve genellikle sıcak havayla birlikte tomurcuklanan ağaçlara zarar verir.
Ancak hava tahminlerinde esas olan meteorolojik ve bilimsel verilerdir. Adını sıkça duyduğumuz bu fırtınaların günü kesin olmamakla birlikte, tamamen gözlemlere dayalı şekilde nesillerce aktarılmıştır.
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