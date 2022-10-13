BES nedir? BES nasıl iptal edilir?

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:03

7 Ekim 2001 yılında yürürlüğe giren, 27 Ekim 2003 yılında fiilen uygulamaya başlanan özel bir emeklilik sistemi olan BES, İnsanların çalışma hayatlarında birikim yapabilmelerini amaçlayan sistem, emeklilik döneminde harcanabilecek bir yatırım hedeflemektedir.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES BİRİKİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bazı yurttaşlar BES birikiminden haberdar olmayabiliyor. BES birikiminizin olup olmadığını e- Devlet'ten öğrenilirsiniz. BES birikiminizi e-Devlet BES bakiye sorgulama sekmesinden görebilirsiniz.

BES NASIL İPTAL ETTİRİLİR?

Sistemden çıkmak isteyenler BES'i iptal ettirebilir. BES iptali için bankanızın ya da sigorta şirketinizin müşteri hizmetleri ile ileteşime geçebilir ya da mobil uygulamadan iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Paranızı BES'te değerlendirmek istemiyorsanız ücreti iade alabilirsiniz. Ücreti, belirlediğiniz IBAN adresinden ya da PTT şubelerinden alabilirsiniz.