18 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:30

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:30

MANİSA ilinde 18 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Musahoca; İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz3, MUSAHOCA KÖYÜ YOLU, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, Musahoca Sk., İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, , Musahoca Köyü İç Yolu, Musahoca Köyü Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, Musahoca Sk., İsimsiz6, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Küçükyaya; Küçükyaya Köyü İç Yolu, Küçükyaya Köyü Yolu, Tavşantepe Mvk., Çakaldere Mvk., İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Karakurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Şair Eşref; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Öğeçli; Mezarlıkaltı Mvk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 12:00:48.67-2024-09-18 18:00:56.129 saatleri arasında Şair Eşref; İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz130, 122 Sk., İsimsiz134, İsimsiz135, Akhisar Bergama Yolu, 105. Sk., 120. Sk., 53 Sk., 200 Sk, , 53 Sk, İsimsiz112, İsimsiz121 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 12:00:48.67-2024-09-18 18:00:56.129 saatleri arasında Tevfikiye; 142 (Yeni) Sk., 53 YENİ, 150 Sk., 210 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Bayat; Bayat Köy İçi Yolu, BAYAT, Bayat Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Çavdır; , Çavdır Köyü Yolu, İsimsiz13, Köpürdekli Mvk, Musahoca Köyü Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında Karacakaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-18 2024-09-18 09:00:03.691-2024-09-18 15:00:10.891 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-18 2024-09-18 09:00:59.373-2024-09-18 15:00:08.912 saatleri arasında Kazancı; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz8, , Patika, Salihli Simav Yolu, İsimsiz20, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.