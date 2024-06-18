18 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:25

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:25

BOLU ilinde 18 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Haziran Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, KARAÇAYIR mahallelerinde AYDIN SK., ÖNEY SK., SÜREYYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGRUK, DOĞRUK, EKINCILER MERKEZ, EKİNCİLER, EKİNCİLER MERKEZ mahallelerinde DOGRUK MAHALLE YOLU, EKINCILER MERKEZ KÖY YOLU, EKİNCİLER, EKİNCİLER KÖYÜ DORUK MAH, EKİNCİLER KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.