18 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:45

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 09:45

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışların, Kahramanmaraş’ın kuzey ve doğu, Adıyaman’ın kuzey, Malatya’nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli Sağanak olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 13°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Çok bulutlu,

KOCAELİ 8°C, 10°C

Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR 9°C, 17°C

Çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 18°C

Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı

K.MARAŞ 9°C, 16°C

Çok bulutlu, il genelinin kuvvetli, doğu ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 10°C

Öğle saatlerinden sonra doğusu yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA 4°C, 10°C

Sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİVAS 4°C, 12°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 16°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 8°C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 0°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 3°C, 15°C

Çok bulutlu, il genelinin kuvvetli, güney ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN 9°C, 14°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı