18 Mart Çanakkale Zaferi ve tarihi gerçekler: Çanakkale Savaş'ı ne kadar sürdü, kaç şehit verildi?

Türk tarihinin en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, bir milletin var oluş mücadelesidir. İşte, 111. yıl dönümünü kutladığımız bu büyük zafer hakkında en çok merak edilenler...

ÇANAKKALE SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI VE NE KADAR SÜRDÜ?

Çanakkale Cephesi’ndeki mücadele, yaygın bilinenin aksine sadece 18 Mart günüyle sınırlı değildir. Savaş, deniz harekatı ve kara savaşları olmak üzere iki ana safhadan oluşur:

İtilaf devletlerinin donanması, Çanakkale Boğazı’nı zorlamak amacıyla ilk saldırısını 19 Şubat 1915 tarihinde başlattı. Yaklaşık bir ay süren bombardımanların ardından, 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleştirilen büyük taarruz, Türk topçusunun ve Nusret Mayın Gemisi’nin başarısıyla kesin bir Türk zaferiyle sonuçlandı.

Denizde başarısız olan İtilaf devletleri, karadan çıkarma yapmak amacıyla 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardı.

Çanakkale Cephesi, son İtilaf askerlerinin bölgeyi terk ettiği 9 Ocak 1916 tarihine kadar yaklaşık 11 ay (325 gün) sürmüştür.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA KAÇ ŞEHİT VERİLDİ?

Tarihi belgelere göre kayıplarımız şu şekildedir:

Yaklaşık 57.000 asker cephede şehit olmuştur.

Yaralanıp hastaneye getirildikten sonra hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 77.000 civarına ulaşmaktadır.

Kayıp, esir, yaralı ve hastalıktan ölenler de dahil edildiğinde 250.000 civarındadır.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

18 Mart 1915 tarihi, dünya harp tarihine "yenilmez" denilen armadaların diz çöktüğü gün olarak geçmiştir. Bu zaferin en önemli sonuçları şunlardır:

İtilaf donanmasının Boğaz'ı geçmesi engellenerek Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti işgalden kurtarılmıştır.

Çanakkale’nin geçilememesi, müttefiki olan Rusya’ya yardım gönderemeyen İtilaf devletlerinin planlarını bozmuş ve savaşın en az iki yıl uzamasına neden olmuştur.

Yarbay Mustafa Kemal’in Anafartalar ve Conkbayırı’ndaki askeri dehası bu cephede parlamış, Çanakkale ruhu Kurtuluş Savaşı’nın temel motivasyonu olmuştur.

"BEN SİZE TAARRUZ ETMEYİ DEĞİL, ÖLMEYİ EMREDİYORUM"

Çanakkale Kara Savaşları’nın başladığı 25 Nisan 1915 sabahı, askeri tarihin en unutulmaz emirlerinden biri verildi. Arıburnu’na çıkarma yapan Anzak birliklerini karşılamak üzere bölgeye hareket eden Yarbay Mustafa Kemal, cephanesi bittiği için geri çekilen askerlerle Conkbayırı’nda karşılaştı.

Askerlere "Düşmandan kaçılmaz!" diyerek durduran Mustafa Kemal, "Cephanemiz yok" cevabına karşılık "Cephaneniz yoksa süngünüz var!" diyerek onları yere yatırdı. O kritik anda 57. Alay'a hitaben şu tarihi emri verdi:

"Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir."

ATATÜRK’ÜN MEKTUBU: "EVLATLARINIZ BİZİM BAĞRIMIZDADIR"

Çanakkale’yi diğer savaşlardan ayıran temel fark, savaş bittikten yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden dökülen şu ifadelerdir. 1934 yılında, Çanakkale’de hayatını kaybeden yabancı askerlerin annelerine hitaben yazdığı bu mektup, dünya barış tarihinin en asil metinlerinden biri kabul edilir:

"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."