18 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 18 Mart Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 18 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-03-18 2025-03-18 09:00:17.124-2025-03-18 12:00:30.091 saatleri arasında Hürriyet; Ünal Başlar Sk., ÖZORUÇ, TUGAY, Sedir Sk., KÜTAHYA, KASIMPATI, Maden Şehitleri Cad., HASAN GÖREN, Gülşen Sk., Göllükçü Sk., AĞAR, AKILE, , İsimsiz58, İsimsiz1, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-03-18 2025-03-18 14:30:59.622-2025-03-18 15:30:14.454 saatleri arasında Turgutalp; Kazak Sk., Çağrı Sk., İsimsiz145, ATATÜRK CAD., RIFAT KARACA, Patika, Uysal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-03-18 2025-03-18 10:00:37.604-2025-03-18 16:00:46.481 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz33, İsimsiz165, İsimsiz175, İsimsiz36, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz168, , İsimsiz167 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-03-18 2025-03-18 10:00:56.998-2025-03-18 16:00:07.838 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz90, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz20, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz19, İzmir Uşak Yolu, , dereköy, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz64, İsimsiz59, İsimsiz55, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz31, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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