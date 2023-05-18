18 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 08:34

Güncelleme: 18.05.2023 - 08:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 19°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Konya ve Karaman hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 27°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 27°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri le öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 22°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 28°C

Parçalı bulutlu

VAN 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 33°C

Parçalı ve az bulutlu