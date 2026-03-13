18 milyon öğrenci için son ders zili bugün: İkinci ara tatil başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. Öğrenciler için son ders zili bugün çalarken, ara tatilin ardından dersler 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.
8 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlamıştı. İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılırken, yarıyıl tatili 19 Ocak-30 Ocak 2026 döneminde uygulanmıştı. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı.
Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.