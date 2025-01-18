18 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 18.01.2025 - 09:57

KOCAELİ ilinde 18 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE mahallelerinde YESIL VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde HAMZADAG sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 28. SK., 5., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., DORUK SK., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN, SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde ACUN, ACUN SK., DEĞİRMEN SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., MEVSIM, MEVSİM SK., ORKIDE, ORKIDE SK., ORKİDE SK., ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÖKAY, İSTİKLAL CD., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FATİH SK., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, KAYACIK SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, ÖZBEK SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BARAJ, BARAJ SK., CENGİZ SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., LALE SK., MÜCAHİT SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., SOFUOGLU MEVKII, SUATLAR SK., ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBIHOCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BATI TRAKYA SK., BULUT SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., KAYAR, KAYAR SK., SEMA SK., SEZGİN SK., ŞEHİT KAZIM CD., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ANKARA KARAYOLU CD., FIRAT SK., KAHYA KADIN CD, KOZALI SK., KÜLTÜRLÜ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, PEMBE KÖSK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SISLI TEPELER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, BALLAR mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS LALE, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AYNALI SAZAN SK., ISPARI, İSPARİ SK., KADİFE SK., KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101. CD., 1020., 109. CD., 1134. SK., 1135. SK., 1138., 202 CD., 202. CD., 208. CD., 2105. SK., 2808., 3089, AMIRAL, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER SK., ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., HAFIZ ISMAIL, İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN SK., PAPAZ PINARI, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, KOÇOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU mahallelerinde ÇAVUSLU MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KEKLIK MEVKII, KEKLIK MEVKII KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., MUZ SK., NAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, IGDE, İĞDE SK., MEHTAP CD., PELIN, PELİKAN SK., PİNA SK., SÜLÜN, TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BARIS SB, BARIŞ, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1546. SK., 1547., 1547. SK., 1547/1. SK., 1548. SK., 1549., 1549. SK., 1551., 1551. SK., 1552. SK., 1553., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1555. SK., 1555/1., 1555/1. SK., 1556. SK., 1557. SK., 1557/1. SK., 1557/2. SK., 1558. SK., 1558/1., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1558/3., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3., 1559/3. SK., 1560., 1560. SK., 1560/1. SK., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567. SK., 1568. SK., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2. SK., 1570., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2. SK., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 1855/4. SK., 3024. SK., 5001, 5002, 5003, 5005, 5006, AKÇALI SK., AKVILLA, AKVİLLA SK., ALİ MALLI SK., ARSLAN SK., AY, AYAZMA, AZIZ, AZİZ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BİLGİN SK., BİRİCİK SK., CİHAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEKDAGI, ÇİÇEKDAĞI SK., DALKILIÇ, DALKILIÇ SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY CD., GÜLDESTE, HATİP SK., IMSAK, IMSAK SK., İHTİŞAM SK., İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, İSTASYON CD., KERİM SK., KIBAR, KİBAR SK., KOZALAK SK., KÜBRA SK., MELEK SK., METE, METE SK., MÜCAHIT, MÜCAHIT SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., POYRAZ SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SADE SK., SAİT SK., SANTIYE, SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, SEVILAY SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD., ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., ŞENAY SK., TAKDİR SK., ÜNAL SK., ÜSTTEPE, ÜSTTEPE SK., VİŞNELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 2. SK., 6. SK., 8. SK., 9. SK., D-100 KARAYOLU CD., ÖMER COŞKUN SK., YAN YOL SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3244. SK., CEREN SK., DOĞRULAR SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., DERE SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., MEZARLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1226. SK., 1227., 1227. SK., 1227/1. SK., 1228. SK., 1229., 1229. SK., YAZI, YAZI CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 15/2. SK., 15/5. SK., 33/2. SK., 34. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/2. SK., 405/3. SK., 405/5. SK., 405/6. SK., 406. SK., 406/1. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 408/1. SK., 408/2. SK., 45/3. SK., 465/2. SK., 467. SK., 468. SK., 469. SK., 470. SK., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 474. SK., NENEHATUN CD., PİRİREİS CD., SELİMPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, ÇAMLICA, ÇAMLICA SK., EYMEN SK., NURGÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, PİRİ REİS CD., TEPEÖREN CD., UZUNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR SK., ANADOLU CD., ATAKAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇETİN SK., DEMET SK., DENİZ SK., DOGUS, DURAK SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EZGİ SK., KADIFE, KAHRAMAN SK., KALE SK., KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ÖMÜR, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SARAY SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 552. SK., 553., 554. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 135., 135. SK., 135/1., 140., 140. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 170., 170. SK., 199. SK., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 224/2., 224/2. SK., 230., 230. SK., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3., 240/3. SK., 242. SK., 242/1. SK., 242/2. SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., PİR SULTAN CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY, YENIYALI mahallelerinde ADALET SK., AHMET AYIK SK., AYAZMA SK., HAMİT KAPTAN SK., HIZIRREİS CD., HÜRRİYET BULVAR, NEBİ SK., NİZAM SK., PETROL, PETROL CD., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ATATÜRK, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, CUMAKÖY, CUMHURIYET, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, GEBZE, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, KÖSKLÜ ÇESME, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, NENEHATUN, YENİKENT, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411., 1411. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431. SK., 1432. SK., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456. SK., 1461. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1547/1., 3027. SK., 4108., 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705. SK., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708., 708. SK., 708/1. SK., 709. SK., 710., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2., 713/2. SK., 713/3. SK., 714., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3. SK., 715. SK., 716. SK., 717., 717. SK., 718. SK., 719. SK., 720., 720. SK., 721., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3., 721/4. SK., 723., 723. SK., 723/1. SK., 724. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 725. SK., 726., 726. SK., 727., 727. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/2., 730/2. SK., 731. SK., 732., 732. SK., 732/1. SK., 732/2., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 734/3. SK., 734/4., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 754. SK., 755. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., ABİD SK., ADACIK SK., ADNAN MENDERES CD., AFACAN, AFACAN SK., AHENK, AHENK SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKAİD SK., AKBAŞ SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKİF SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR, AKTAŞ SK., AKTOP, AKTOP SK., AKTUĞ SK., AKYILDIZ SK., ALI SAKIR, ALIYE, ALİ ARICAN CD., ALİ ŞAKİR SK., ALİM SK., ALİYE SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN, ALPEREN SK., ALSANCAK SK., ALTUN SK., ALÜFE, ANIL, ANIL SK., ANKA SK., ARDIÇ SK., ARMUTLU SK., ARZU SK., ASALET SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., ATAKAN, ATASAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATEŞ SK., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYAZ SK., AYDIN, AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYSEL SK., AYŞENUR SK., AYYILDIZ SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHÇE, BAHÇE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTINUR, BAHTINUR SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BARAN SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYAN SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYPINARI SK., BEYZA SK., BILDIRCIN SK., BIRCAN, BIRLIK, BIROL, BIZIM, BİLGEN SK., BİLİM SK., BİNGAZİ SK., BİRCAN SK., BİRGÜL SK., BİRKAN SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BORA, BORA SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., BURCU, BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., BÜYÜKERCAN SK., CAN SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., CENGIZ, CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYHAN SK., CEYLAN, CEZBE, CEZBE SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., CUMAKÖY FATIH, ÇAGLAR, ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇAPA SK., ÇAVDAR SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBAŞI SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇIÇEK, ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİĞDEM SK., ÇORUH SK., ÇUBUK SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DALGIÇ, DALGIÇ SK., DAMAR SK., DARI, DARI SK, DARI SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DENIZ, DENİZ CD., DERGAH, DERGAH SK., DERİNCE SK., DERMAN SK., DEVA SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DOGAN, DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUKAN SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DUHA SK., DUMANBEY SK., DURAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., ECMEL SK., EDİP SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EFLATUN, EFLATUN SK., EĞİTİM CD., ELDEM, ELDEM SK., ELEM, ELEM SK., ELMALI, ELVAN SK., EMRAH, EMRAH SK., EMSAL SK., ENDÜLÜS SK., ENGİN SK., ENSAR SK., ER SK., ERDEM, ERDEM SK., EREN, EREN SK., ERENLER SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ERKAN, ERKAN SK., ERKIN, ERKİN SK., EROL SK., ESATBEY, ESATBEY CD., ESEN SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., ESRA, ESRA SK., ESREF, EŞREF SK., ETHEM SK., EVLIYA, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EYLÜL SK., EYVALLAH SK., FANI, FANİ SK., FATIH, FERİDUN SK., FERİT SK., FETİH SK., FIKRET SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FİKRET SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GAZİ DEDE CD., GEÇER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GENİŞ SK., GIPTA SK., GİZEM SK., GÖKÇAY SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLDESTE SK., GÜLENDAM, GÜLENDAM SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜLVEREN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜNGÖR SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜREL SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HABİB SK., HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HAMAM KUYU CD., HANEDAN SK., HARMANLAR SK., HAS SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HASTANE KARŞISI SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HÜLASA, HÜLASA SK., HÜLYA SK., HÜNER SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ILKBAHAR, IMRAN, INÖNÜ, IREM, ISRA, ISSIKGÖL CD., ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., ITINA, İLGİ SK., İLKBAHAR SK., İLKİN SK., İMAN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSRA SK., İSTANBUL SK., İTİNA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAFKAS, KAFKAS SK., KAHYA SK., KALP GÖZÜ SK., KAMACI SK., KAMELYA SK., KANDİL SK., KARAGÖZ SK., KARAHISAR, KARAHİSAR SK., KARAMAN SK., KARLI SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAVALA, KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KENAR, KENAR SK., KERVAN, KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KOSOVA SK., KOVAN SK., KOZA SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUDRET, KUDRET SK., KUDRETLİ SK., KUTUP, KUTUP SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., KÜLTÜR SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEVENT, LEVENT SK., LIMAN, LİDER SK., LİMAN CD., MAHİR SK., MARSHALL, MARSHALL SK., MECIT, MECNUN, MECNUN SK., MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METİN SK., MEVLANA CD., MINI, MIZRAK SK., MİHRAP SK., MİNİ SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUALLIM KÖY, MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., MÜBAREK SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NANELİ SK., NARGÜL SK., NAZAR, NEDİM SK., NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NIL, NISA, NIYET, NİL SK., NİLGÜN SK., NİSA SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., NURGÖK SK., NURHAN SK., NURKAN SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OCAK SK., OGÜN SK., OKYAR, OKYAR SK., ONAR SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL, ÖZDEL SK., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAMUK SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PERTEV, PERTEV SK., PETEK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PLEVNE, POLAT SK., RAHMI DIBEK, RAMAZAN SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., RÜZGARLI SK., SABIR SK., SACİT SK., SADRAZAM SK., SAFAK, SAFINUR, SAFİNUR SK., SAĞLAM SK., SAHIN, SAHİL SK., SAHRA SK., SAIDI NURSI, SAİDİ NURSİ CD., SAKA SK., SAKIZ AĞACI SK, SAMDAN, SANAYI, SANCAKTAR SK., SATIGÜL SK., SAYGIN, SAYGIN CD., SEFER, SEFER SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM, SELAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SERÇE, SERÇE SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVENGÜL SK., SEYIT, SEYRAN SK., SIFA, SIFA SK., SIIR, SILA, SILA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SOĞUKSU SK., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜT, SÖĞÜTLÜ SK., SULTAN, SULTAN SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SUZAN SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞAMDAN SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., ŞEHİTLİK YOLU SK, ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞİFA SK., ŞİİR SK., ŞİMŞEK SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAHİR SK., TALAT SK., TALEBE SK., TALHA SK., TANSU SK., TARHAN, TARHAN SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU SK., TOPÇULAR, TUGBA, TUĞBA SK., TUNA SK., TURAN, TURAN SK., TURNALI, TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTÜN SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZİR SK., YAĞIZHAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARDIM, YARDIM SK., YARENLER, YARENLER SK., YAŞA SK., YAYIK, YAYIK SK., YAYLA, YAYLA SK., YELİZ SK., YENI BAHAR, YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., YESIL, YESILIRMAK, YEŞİLVADİ SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YILMAZ SK., YİĞİT SK., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEKAT SK., ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK., ZIRVE, ZIRVE SK., ZİNCİRLİKUYU SK., ZİRVE SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 102. SK., 103. SK., 502. SK., 503. SK., 504., 504. SK., 505., 505. SK., 505/1., 505/1. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 512., 512. SK., 512/2. SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2072., 2080., 2080. SK., 2109., 2109. SK., 2133., 2136. SK., 2139., ÇESMEALTI, PIR SULTAN, SOKULLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.