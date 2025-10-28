18 yaş altı BES’te liderliği devam etti

ANADOLU Hayat Emeklilik, aktif büyüklüğünün 30 Eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artarak 376 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, sonuçlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Gönüllü BES katılımcısında özel sektör, 18 yaş altı müşteri segmentinde ise sektör liderliğini devam ettiren şirketimiz, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. BES toplam fon büyüklüğümüzyüzde 57 artarak 315.2 milyar TL’ye ulaşırken katılımcı sayımız 3.2 milyonu aştı. 363 bin çocuk katılımcısı ve yüzde 23 pazar payı ile 18 yaş altı müşteri grubunda sektördeki öncü rolünü devam ettiriyor.