18 yaşındaki genç, başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y. (18), başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan İdan, tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:07
18 yaşındaki genç, başından vurulmuş halde bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.’yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. 

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Yüzü tanınmayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Çevredekilerin yardımıyla ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen İdan, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

İdan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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