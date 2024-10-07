18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Efecan Fandos hayatını kaybetti. Cinayete karıştıkları belirlenen O.I. ve N.C.A., tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. Efecan Fandos ile O.I. ve N.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.I. ile N.C.A., üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı. Vücuduna iki bıçak darbesi alan Fandos, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan O.I. ve N.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #tekirdağ #bıçaklı kavga
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