18 yaşındaki genç intihar etti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 18 yaşında bir genç, gittiği bağ evinde tüfekle hayatına son verdi.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:24
18 yaşındaki genç intihar etti
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Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Güney Aşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bağ evine giden Mustafa D., tüfekle kendisini vurdu. 

Silah sesinin duyulmasıyla haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa D.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri genç intihar

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