18 yaşındaki Halil Burak, gölette ölü bulundu!

Olay, dün Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Halil Burak Şen, önceki gün arkadaşıyla 45 HK 965 plakalı otomobille gölet kenarına geldi. İki arkadaş geceyi otomobilde geçirdi.

Arkadaşı sabah saatlerinde uyandığında Şen'i, otomobilde ve çevrede göremedi. Halil Burak Şen’in gölet kenarında ayakkabısının tekini gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Dün saat 13.00 sıralarında gelen ihbarın ardından bölgeye polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHAKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını Şen'in ayakkabısının tekinin bulunduğu gölet kıyısında yoğunlaştırdı.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Su altı ekipleri, bugün saat 11.00 sıralarında bölgede Şen'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Şen, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayı haber alıp bölgeye gelen Halil Burak Şen'in babası Adem Şen ve annesi Gülşah Şen, gözyaşlarını tutamadı. Şen'in, 3 çocuklu ailenin en büyüğü olduğu ve bobinaj atölyesinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.