18 yaşındaki Zuhal'in ölümüne neden olan polisin tahliyesine itiraz

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:54

Beyoğlu'na bağlı Kaptanpaşa Mahallesi, Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kalmıştı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek, ölümüne neden olmuştu.

Hakkında "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Alper D. geçtiğimiz hafta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

AİLEDEN İTİRAZ

Yıldız Ailesi’nin avukatı Adnan Harman, davanın görüldüğü İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne önceki gün dilekçe vererek polis Alper D.’nin tahliye edilmesine itiraz etti. Polis memuru Alper D.’nin tabancasından çıkan ilk kurşunla Yıldız'ın öldüğünün yer aldığı itiraz dilekçesinde, polisin Zuhal Ebrar Yıldız’ın gittiği yönü gördüğü, buna rağmen direk ve doğrudan atış yaptığı, olası kastla genç kızı öldürdüğü iddia edildi.

Dilekçede tahliye kararının kaldırılması ve sanığın yeniden tutuklanması istendi. Avukat Harman bugüne kadar benzer suçlama ile açılan davaların tamamında yargılama ağır ceza mahkemesinde yapıldığını ileri sürerek, dosyada görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Dosyada tüm delilleri toplanmamasına rağmen sanığın serbest bırakılması kararının yanlış olduğunun yer aldığı itiraz dilekçesini, üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesi değerlendirecek.

