18 yıl önce kaybolan kadının oğlu gözaltına alındı, evinde ve bahçesinde arama çalışması başlatıldı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadının oğlu, cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Şahsın evinde ve bahçesinde iş makineleri ile kayıp kadının cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı.

18 yıl önce kaybolan kadının oğlu gözaltına alındı, evinde ve bahçesinde arama çalışması başlatıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:21

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu’nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin açılması ile tekrar açıldı.

Programa katılan Musaoğlu’nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu’ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bunun üzerine Hatice Musaoğlu’nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu’nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile bahçeyi kazan ekipler, bir yandan da evin garajının tavanı ve tabanındaki betonları kırılarak arama yapıyor. Gözaltına alınan Aydın Musaoğlu’nun ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #kastamonu #Cinayet #anne oğul #Müge Anlı ile Tatlı Sert

İlgili Haberler

Savcılık itiraz etti, 'omuz atma' cinayetinde sanık tutuklandı

Savcılık itiraz etti, 'omuz atma' cinayetinde sanık tutuklandı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Ankara'da kadın cinayeti: Eşini, elektronik kelepçeliyken öldürmüş

Ankara'da kadın cinayeti: Eşini, elektronik kelepçeliyken öldürmüş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler