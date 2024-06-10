18 yıl sonra ilk! AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel bir araya gelecek: Masada hangi konular var?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:44

Güncelleme: 10.06.2024 - 14:44

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk görüşmesi 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Özel'i AKP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Gerçekleşen görüşmede ise iki lidere CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti.

BÜYÜK GÖRÜŞME YARIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yaptı. Altun’un açıklamasına göre Erdoğan ile Özgür Özel yarın saat 16.00’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Günlerdir Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan görüşmeye dair ayrıntılar da merak konusu oldu. CHP cephesinde ve AKP kanadında yapılan hazırlıklar aktarıldı.

“KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELMESİ YÖNÜNDE BİR BEKLENTİ VAR”

TV100, CHP cephesinde ve AKP kanadında yapılan hazırlıkları şu şekilde aktardı:

“İlk ziyarette iki lider de birbirlerine hediyeler getirmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı yine üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir takım hediyeler götürecek Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’e ve bu ziyaretten önce AK Parti Genel Merkez de cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarıyla bir araya gelmesi yönünde bir beklenti var.

“ERDOĞAN’IN GÜNDEMİ YENİ ANAYASA”

Yine iki liderin ne konuşacağı da merak konusu. Bu kapsamda cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmalarını gündeme getirmesi ve bu konuda mecliste devam eden görüşmelere Cumhuriyet Halk Partisi’nin açık desteğini talep etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi de yarına hazırlanıyor. Bugün kritik bir toplantı Genel Başkan Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Saatler 15.00’ı gösterdiğinde önce parti meclisini toplayacak Genel Başkan Özel, ardından da saatler 19:00’u gösterdiğinde Merkez yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti var onun öncesinde son bir değerlendirme yapacak bugün kurmaylarıyla Özgür Özel.

İKİ İSİM EŞLİK EDECEK

18 yıl aradan sonra şimdi Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk görüşme 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkez’de gerçekleşmişti. O görüşmede iki lidere de iki isim eşlik etmişti. Bu iki ismin ikinci ziyarette de yer almasını bekliyoruz. Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk görüşmede de bu ikim isim liderin yanında yer almıştı.

NELER KONUŞULACAK?

İlk görüşmede Özgür Özel kalın bir dosya ile gitmişti. Emekliler, asgari ücret zammı, gezi tutukluları gibi konularda düşüncelerini, partisinin nasıl bir politika yürüttüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat anlatmıştı. Bu görüşmede de kayyum, Emine Şenyaşar gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

“O KOLTUK MAKAM ODASINA YERLEŞTİRİLDİ”

Genel merkezde görüşme hazırlıkları devam ediyor. Görüşme 12’inci katta olacak. Genel Başkan Özgür Özel’in makam odasında olacak. İki koltuk olacak. Özgür Özel’in misafirlerini ağırladığı bir koltuk vardı zaten aynısından bir koltuk daha var. O koltuk makam odasına yerleştirildi.

BAYRAK AYRINTISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in arkasında Türk Bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı olacak. Erdoğan’ın arkasında da hem Türk bayrağı olacak ama bayrağın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu da olacak. Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiklerini ve kendilerinden böyle bir bayrak talep ettiklerini ifade etmişti. Bu yönde de hazırlıklar 12’inci katta tüm hızıyla devam ediyor.”