19 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:47

KOCAELİ ilinde 19 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1056. SK., GÜDELER, GÜDELER SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 105., 105. CD., 109. CD., 1156. SK., 116. CD., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2618., 2633, ALP, ALP SK., ARTVIN, BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAM SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMİRLER CD., SELVI, SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, ÖZDEMIRLER, PARK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde AMİRAL SAVAŞ ONUR, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., HİLMİ ÖZKÖK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., ÜÇEVLER CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3128., 3128. SK., 3130. SK., 3132., 3132. SK., 3133. SK., 3138. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3149., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AKYÜZ SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BASKOMUTAN, BAŞKOMUTAN CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇANAKKALE CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇINARLIK MEYDAN, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DELILOGLU, DELİLOĞLU CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DİK SK., DOGAN, DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., GARİPLER SK., GAZI, GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., GÜLER, GÜLER SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HARBIS, HARBİŞ CD., HATİPOĞLU SK., HOROZOĞLU SK., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, İNCE SK., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KAYACAN SİTE SK., KAYMAZ SK., KESTANELİK SK., KİRAZ SK., KÖROĞLU CD., KUMLALI SK., KUYU ÖNÜ SK., LALE, LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MESE, MEŞE SK., MİTHAT GÜRSES CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUSTAFA ARMA SK., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖRNEK SK., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., REŞAT NURİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SIRIN, SU DEPOSU, ŞİRİN SK., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., TURAN SK., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., VATAN CD., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTINOGLU, ZEYTİNLİK YOLU CD., ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 4.MURAT SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BAŞÖĞRETMEN CD, BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., EMİR SK., ERBERK, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., FEYMAN, GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GİRNE CD., GÖREN SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., IBNISINA, ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., KUMTARLA, KÜBRA SK., LİMAN SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MELDA SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., ODABASLAR, ORHANBEY CD., ORMANGÜLÜ SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PİRİREİS CD., RAHIM, SAGLAM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SOMUNCU SK., TANTAOĞLU CD., TUĞRA SK., VALIDE, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE mahallelerinde KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., 26. SK., ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde DÜZLÜK, DÜZLÜK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MAHMUTPASA, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, YAYLACIK mahallelerinde BASYIGIT, BASYIGIT CD., BAŞYİĞİT CD., D-130 YAN YOL CD, EMPAY SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., GEDIK, KANALYOLU, KANALYOLU CD., SULTAN BEYAZIT SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, BURSA CD., ÇUHADAR, EVİM SK., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., SERKAN, SULTAN SELIM, TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, YESILKENT mahallelerinde BEKAR, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKIM, ALİM SK., ATABARI SK., BAĞDAT CD., BENGISU, BENGİSU SK., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., EBEDI, FARABİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., KAHRAMANLAR CD., KAYRA SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKSAH, MELEKŞAH SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TEMEL, TEMEL SK., UYGUR SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT mahallelerinde CİRİTOĞLU SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., SADIRVAN, YAKIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, MURATLAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde ATAKAN SK., BAYRAM SK., BURCU, BURCU SK., FURKAN SK., GEZER SK., HIZIRREİS SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., ÖZGE SK., SELVA, SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde ERTUGRULGAZI, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MEVLANA CD., ORHAN GAZI, OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde BEYAZIT, BEYAZIT SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BAŞAK SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., DENIZ, ELMALI SK., EMEL, EMEL SK., ERIS, ERIS SK., ERİŞ SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KANAL SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN SK., NADAS, NENE HATUN, NENE HATUN CD., SOLMAZ SK., TARLA SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MEHTAP SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ATALAR SK., BİHTER SK., ELMALIK, ELMALIK SK., GÜRBÜZ, KOVAN SK., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., SERAP SK., TARAKLI SK., YURDUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADİYE mahallelerinde BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., DEMİRCİLER SK., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., TOPKAPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ KURTULUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ mahallelerinde KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BESTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde D-100 KARAYOLU CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3301., 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318, 3318., 3319., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 4334, 4341, BARBAROS SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇİĞDEM SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., EVREN SK., FATİH, FATİH CD., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., İNCİ SK., KAŞPINAR SK., KAZIM KARABEKİR SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., NERGİZ SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEZER SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde BESTE, DİCLE SK., KURTULUŞ SK., SOYLU, SOYLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILOVASIOSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 501/2. SK., 501/4. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., ASALET, ASALET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK mahallelerinde 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., ADNAN SK, ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., BAYRAMOĞLU CD., BERNA SK., BURAK REİS CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZİ PAŞA CD., KARACABEY CD., KEMALPAŞA CD., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., SADIK SK., ŞİŞECAM YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.