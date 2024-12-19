19 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:47

SAKARYA ilinde 19 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLAN SK., ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., DİLEKLİ CD., GİRNE SK., İSTANBUL DERE CD., KAPTAN, KAPTAN SK., KUĞU SK., MUSADERE SK., ORMAN SK., SARAY CD., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde KAVLANLIK/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4001, 4003, 4013, İsimsiz122, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4005, 4006, 4007, BİRLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU, SEYHTIMARI mahallelerinde DAVUTLAR, KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, YAKUPKALFALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK/13, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR SK., GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER/3, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, KABAKÖY, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, UZUNALAN 17, UZUNALAN/15, UZUNALAN/25, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK SK., CEBEK/17, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, HAYALLER SK., IMAMLAR, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/19, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, GÜNEY, KORU, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN mahallelerinde 1802., 1955., 2101., 2104., 2111., 2953., 3656., 4255., 4404., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DURAKLAR-, DURAKLAR_1, DURMUSLAR, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KILAVUZLAR SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSESOLAK mahallelerinde 456., 462., AYDINLAR, CAMILI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU, 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEK KIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALMANLI mahallelerinde KANDIRA CD., KILIM, OBA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYRANCIK, SALMANLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA/9, CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DERELI, DERELİ SK., EZGI, FASIL SK., FERMAN, FERMAN SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KAYRANCIK/1, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM/2, MÜEZZIN IBRAHIM/7, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PERVANE, PERVANE SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5754 NOLU SK., ANKARA/4, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5752 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERÇILER, ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 441 NOLU SK., 442 NOLU SK., 443 NOLU SK., 444 NOLU, 444 NOLU SK., 445 NOLU SK., 446 NOLU SK., 447 NOLU, 447 NOLU SK., 448 NOLU SK., 449 NOLU, 449 NOLU SK., 450 NOLU SK., 451 NOLU SK., KARAKAMIŞ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., SAHA YOLU SK., SEHIT BIROL ELMAS, ŞEHİT BİROL ELMAS CD., ŞEHİT MUZAFFER EKMEN SK., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, ÇALTICAK, HARMANTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 8001, 932 NOLU, 946 NOLU, 946 NOLU/1, 947 NOLU SK., ASAGI, AŞAĞI SK., BAHÇELER, ÇUBUKLU SK., DÜZEN SK., ENKA CD., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖLYAKA, GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., HARMANTEPE YOLU, İMREN SK., KİBAR SK., KONAKLI SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN, SEVGİ SK., YÜCEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, ALANDÜZÜ, BESEVLER mahallelerinde 2462., ÇEŞME SK., ESKİ BEŞEVLER SK., KAPAKLI SK., LALE SK., SENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE mahallelerinde 406 NOLU SK., 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU, 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKLI SK., BESEVLER, BEŞ EVLER CD., DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, KIVRIM, KIVRIM SK., KÜME SK., SEHIT YASAR, SIRAEVLER SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE mahallelerinde 407 NOLU, 409 NOLU SK., 414 NOLU, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KIZILCIKLAR SK., SELİN SK., SIRMA SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TEZ SK., UFAK SK., UYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1330 NOLU SK., 1332 NOLU, 1336 NOLU SK., 1350 NOLU, DERYA SK., KUMKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 376 NOLU SK., 6030, 6030 SK., 6032 SK., 6047 SK., AKSEMSETTIN, AKSEMSETTIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde ADALI SK., ANKARA, AY, AY SK., CİVAN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAVUŞALİ SK., ENDER SK., FATIH CD., GELİNCİK SK., GÜRBÜZ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KARACAOĞLAN CD., KARAPINAR, KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KIREMITLIK, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., MEŞALE SK., MUHARREM ÇOGAL/1, NAMIK KEMAL CD., PARK SK., SAFAK SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., TALATPAŞA CD., UYGAR SK., VATAN, VATAN/2, ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURGUTLU mahallelerinde TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, D-140, FABRİKALAR CD., KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SAKARYA, SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1017 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1031, 1031 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1062 SK., 1063, 1063 SK., 1067, 1068 SK., 1080 SK., 1081 SK., 2001, 2007 SK., 2009 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2018, 2022 SK., 2024 SK., 2025, 2025 SK., 2031 SK., 2033, 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2047 SK., 2051 SK., 2053, 2053 SK., 2056, 2057 SK., 2059, 2069, 2069 SK., 2071, 2073 SK., 2077 SK., 2083, 2095, ADA CD., ŞEREFİYE SK., YUVALAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI, YUVALAK mahallelerinde 13002. SK., DÜZYAZI, DÜZYAZI SK., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 19 Aralık Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1003 SK., 1015 SK., 1040 SK., 1045 SK., 1065, 1065 SK., 1067 SK., 1069 SK., 1070, 1070 SK., 1076, 1076 SK., 1078 SK., 2006 SK., 2010 SK., 2012, 2016, 2017 SK., 2019 SK., 2021 SK., 2032 SK., 2033 SK., 2035 SK., 2044, 2044 SK., 2049, 2049 SK., 2050 SK., 2052, 2052 SK., 2055, 2055 SK., 2056 SK., 2060, 2063 SK., 2072 SK., 2075 SK., 2077, 2083 SK., 2085, 2085 SK., GENÇ SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 159. SK., 2032, 2062 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2141 SK., 2146 SK., 2147 SK., 5021 SK., 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATIH SULTAN MEHMED CD., FATİH SULTAN MEHMED CD., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., TURGUT ÖZAL, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR mahallelerinde 4004 SK., 4006 SK., 4022 SK., 4024 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, İKBALİYE mahallelerinde 161. SK., 4005 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN mahallelerinde 4013 SK., 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4025, 4500. SK., 4503 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4594 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., COŞKUN, ÇAGLAYAN, DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., İHSAN ERÇAKIR CD., KONURALP, KONURALP CD., XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHRAMAN, KAZIMIYE, KAZIMİYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA, YAHYALAR mahallelerinde 13300, 13301, 13912, 13919, 13920, 13922, 13923, 14400, 14407, 6032. SK., 6501 SK., 6501. SK., 6502 SK., 6509, 6509 SK., 6509. SK., 6511. SK., 6512 SK., 6512. SK., 6517 SK., 6521, 6521 SK., 6523 SK., 6525 SK., 6529, 6529 SK., 6529. SK., 6530 SK., 6534 SK., 6536 SK., 6536. SK., 6545, 6545 SK., 6550, 6550 SK., 6551 SK., 6552, 6569 SK., 6573, 6574, 6574 SK., 6575 SK., 6576 SK., 6578 SK., 6579 SK., 6580 SK., 6582, 6582 SK., 6583 SK., 6584, 6586, 6586 SK., 6586. SK., 6587, 6587. SK., 6589, 6591, 6592, 6592 SK., 6592. SK., 6593 SK., 6594, 6594 SK., 6595 SK., 6595., 6595. SK., 6597, 6597 SK., 6598, 6598 SK., 6598. SK., 6599. SK., 6600 SK., 6600. SK., 6601, 6605. SK., 6606, 6607, 6607. SK., 6609, 6609. SK., 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6614, 6618. SK., 6619, 6619 SK., 6619. SK., 6629, 6629 SK., 6631, 6632, 6633. SK., 6636 SK., 6642. SK., 6645, 6645 SK., 6645. SK., 6647, 6657, 6657. SK., 6662, 6662. SK., 6668 SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 6677. SK., 7025 SK., 7052 SK., 7060 SK., 807. SK., ARPACIK, BÖCEKLIK/2, BÖCEKLIK/4, BÖCEKLİK SK., CEVAT AYHAN, DERE, DERE/5, DERE_1, DERE_5, DÜZ_1, DÜZ_6, EMEKÇİ SK., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/3, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, İsimsiz119, İsimsiz84, KAHRAMAN DERE, KAHRAMAN DÜZ, KAHRAMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAMIL KAMISOGLU, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, KARSI_5, KAZIM KARABEKIR, KAZIMİYE CD., KAZIMİYE KARŞI, KAZIMİYE KARŞI SK., LÜTFİYEKÖŞK, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, MERKEZ, MERKEZ_185, MERKEZ_219, MERKEZ_33, MERKEZ_53, MUZAFFER SOFUOGLU, MUZAFFER SOFUOĞLU CD., ORTA_15, RASIMPASA, RASİMPAŞA CD., SEHIT AHMET ERSOY, TEPE, TEPE_10, TEPE_14 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, DAG, HACI, HACI SK., HARMANCIK, KURUDERE CD., ORTA-, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde GÖK SK., KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KÜÇÜK SK., TASLIK_2, TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLER, 16, AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GAZİ SK., GONCA, GÜL, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MERKEZ SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, PINAR, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD_2, TASLIK, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK., ABDİBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, ATMACA SK., BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., BÜLBÜL SK., ÇESME, DOĞAN SK., ERDEM, ERDEM SK., ESIT, EŞİT/1, FATIH, GENIS, GENİŞ, GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜRGEN, HÜR, HÜR SK., HÜRRİYET, IŞIN SK., İBNİSİNA, İL ORMAN MESİRE YERİ, KAHRAMAN SK., KANARYA SK., KARTAL SK., KUMRU, KUMRU SK., LEYLEK SK., MANOLYA SK., MARTI, MELEK SK., NUR, NUR SK., PANTER SK., SAKA, SAKA SK., SÜLÜN SK., ŞAHİN SK., ULU, ULU SK., YANYOL SK., YULAF, YULAF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 00:00-01:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1024 SK., 1027, 1404 NOLU, 21008, 286, SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/6, ADALET, ADALET SK., ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKIN SK., AKSU, ALTAY SK., ANADOLU OTOYOLU, ARAS SK., ASYA SK., ATA SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYAZ SK., AYVAZ SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BAYRAKTAR SK., BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BULAN SK., BURÇAK, CAMI, CAMİLİ SK., CANAN, CEVHER, CEVHER SK., CİHANGİR, ÇAĞLAYAN CD., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYBAŞI CD., ÇETİN CD., ÇIMEN, ÇIMEN SK., DEMIRYOLU CD., DENİZ, DERVİŞ, DERVİŞ SK., DİYAR SK., DOGA SK., DUMAN SK., EKEN, EKİM, ELMAS SK., ELVAN, EMIN, ESKİ ADAPAZARI YOLU, EŞREF, EŞREF SK., FAHRI, GEDIZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKDELEN SK., GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLEN SK., GÜNGÖREN, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HIDAYET, HİLMİ SK., HİSAR SK., IRMAK, IRMAK SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KADİR SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., KOSAVA SK., KÖYDISI, KÖYDIŞI SK., KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUBİLAY, KUDÜS CD., LEYLA, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MERVE, MESALE, METİN, MILLET, MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., NADIDE, NADIR, NASİP SK., NESİL, OLGUN, ORTA/3, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PARKE SK., PELIN, PELİN SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SADIYE, SADİYE, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYACD.SI, SARMAŞIK SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SELİMİYE CD., SEVEN SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SUSAM, ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., TAMER, TANK, TATAR, TEKIN SK., TUNA, ULUBEY, UZAY SK., VOLKAN SK., YAKUT SK., YAN YOL, YAN YOL SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YENER, YENER SK., YEŞİLTEPE, YIGIT, YİĞİT SK., YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Aralık Perşembe 04:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1020 SK., 387 SK., ADA MERKEZ/4, ADIVAR SK., ADİL, AK, AK SK., AKBAŞ SK., AKGÜL SK., AKIN, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS, ARZU, ASLI, ASLI SK., AYBALA SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BATUM, BAYRAK SK., BINNAZ, BİLECİK, BİSMİL SK., BÖLGE SK., BULUT SK., CAMİ, CANAN SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAKIR SK., ÇAMLIK SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEFNE, DEFNE SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DENİZ SK., DERE SK., DERVIS, DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİLEK SK., DOĞA SK., DOLUNAY SK., DURMAZ, EKİN, EKREM SK., EMİN SK., ERMIS, ESEN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., FUAT SK., GAZİ CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDİZ SK., GIDER, GİDER SK., GÖKSU SK., GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HASRET, HASRET SK., HAYAT, HİDAYET SK., HUZUR, KABİL SK., KALE, KALE SK., KARAYEMİŞ SK., KASIRGA SK., KAVAKLI, KAYA SK., KIRLANGIÇ SK., KISMET, KIVILCIM SK., KONAK, KÖKLÜ SK., KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1/2, KRİSTAL SK., KUTUP SK., KÜBRA, LAVANTA, LEYLA SK., LODOS, LODOS SK., MADEN, MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN, MERIÇ SK., MESALE SK., MESTAN SK., METİN SK., MİRAÇ CD., MUTLU SK., NARIN, NEZIH, NEZİH, NİSA SK., NUMAN, NUMAN SK., OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, OLGUN SK., ORTA CD., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, ÖZER, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARK İÇİ YOLU, PARKE, PAŞA SK., PIRLANTA SK., PİRİ REİS SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SAFAK, SAGLIK, SAKARYA CD.Sİ SK., SANCAK, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELVI SK., SEMA SK., SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEZEN, SHT.BARIS KAPLAN, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TANK SK., TASLIÇAY, TEKİN SK., TEPE SK., TOPRAK, TUFAN SK., TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, TÜRKER SK., ULUS, USLU SK., UZUN SK., UZUNAHMET, YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YAYLA SK., YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUDUM, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCE SK., YÜCEL, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 180. SK., 184. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, YAZLIK mahallelerinde ADNAN MENDERES, BAHRİYELİ, KARABOĞAZ, KORU SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SEKER CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6042 SK., 6044 SK., 6046, 6048 SK., 6050, 6050 SK., 6054 SK., 6055, 6055 SK., 6056 SK., 6057 SK., 6067, 6075 SK., 6077 SK., 6083 SK., ÇINARPARK SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 2011, 2011 SK., 2013 SK., 2015, 2015 SK., 2016 SK., 2020, 2026, 2026 SK., 2029 SK., 3013 SK., 3014 SK., 3015 SK., 3017 SK., 3023 SK., 3024, 3024 SK., 3025 SK., 3026 SK., 3028 SK., 3034 SK., CER SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KÜPÇÜLER CD., SEVGI, TEPEKÖY SK., TÜRBE CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOĞLU mahallelerinde 5041 SK., 5045 SK., 5047 SK., 5051 SK., 5053 SK., 5068 SK., 5078 SK., 5080 SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Aralık Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 4021 SK., 4023 SK., 4025 SK., 4026 SK., 4028 SK., 4029, 4029 SK., 4031, 4031 SK., 4032 SK., 4035 SK., 4036 SK., 4038 SK., 4040 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5098 SK., 5102 SK., 5106, 5106 SK., 5108, 5108 SK., 5110 SK., 6034 SK., M.AKİF ERSOY CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 19 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ, YALI, YAYLA, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 1122., 249, 254. SK., 259. SK., 262., 262. SK., 404., 411., 415., 903., 920, 922., ABDULHAMIT, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BİNDALLI SK., BOZOKLAR SK., CUMHURIYET/1, CUMHURİYET CD., CUMHURİYET/1, ÇİLİNGİR SK., ELIF, ELİF SK., ESENTEPE SK., ESENTEPE_2, ESENYEL, ESENYEL SK., FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÜL PEMBE, GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜNES, GÜNES/1, GÜNEŞ SK., HACİVAT SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HİLAL CD., İSTİKLAL SK., KARA FATMA/2, KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARSI/1, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARSIYAKA/15, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAYASAN SK., KAZIM KARABEKİR CD., KENAN TURAL CD., KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KONURALP SK., KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, MERZİFON SK., MİTHATPAŞA SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORMAN BÖLGE, ORMAN BÖLGE SK., ORUÇ REİS SK., OSMANLI SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PAZAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU CD., SALKIM, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, STAD, STAD SK., SUNGURLAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., ŞEKER SK., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TÜZEL, UFUK, ULUBATLI HASAN CD., YAVUZ, YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.