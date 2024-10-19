19 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:24

Güncelleme: 19.10.2024 - 10:24

KOCAELİ ilinde 19 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 209. CD., ÖZDEMIR, REHBER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, DUMLUPINAR, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, SEMETLER, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE mahallelerinde 1006., 1007., 1010., 1012., 1012. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020., 1023., 1034., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1061., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1094. SK., 1098., 1099., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1137. SK., 1142. SK., 1147., 1147. SK., 1148. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 231. CD., 2923., 2934., 2938., 2939., 2951., 2953., 3101., 3204., 3207., 3213, 3215., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCI, AVCI SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AY SK., AYDIN, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BESEVLER, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CIHAN, CİHAN CD., ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLI CD., DAMLA, DARIYER, DERE YOLU SK, EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., ELMAS SK., ERIK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., ESEN SK., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÖLCÜKLER, GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAZERFEN, HILAL, HİLAL CD., HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARTAL, KARTAL SK., KASATURA, KAYNAK SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KISIK KAYA CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KONUT, KONUT SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, NEHIR, OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKUL SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SAHİL YOLU SK, SAKIYAN, SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., SEYRAN, STAD SK, SU DERESI, SULTAN BAYBARS, ŞAKIYAN SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN CD., YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YILDIRIM CD., YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARDIÇ SK., BELEN CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMI SK., CIHANER, DORUK CD., ERMAN, GAZANFER BİLGE SK., GÜNDOĞDU SK., HASAN SEVİNÇ SK., HÜLYA SK., KESKİN SK., KUTLU SK., MALİK AKBAŞ CD., MİDİLLİ SK., SELVİLİ SK., TAFRAN, TAFRAN SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARAS SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., CİHANER SK., ÇAVUŞ SK., DUYGU SK., ERİK SK., ERMAN SK., GÜLCAN SK., GÜLİSTAN SK., HAMİT KAPLAN CD., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HÜRRİYET BULVAR, KANDIRA CD., KESER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA YUSUF CD., ÖZDEMİR SK., ÖZENLER CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, GÜNAY SK., ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde HACI RAŞİT CD., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, PALAMUT, PALAMUT SK., SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., ÇAYIR, ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., GEZMİŞ SK., ISKETE, İSKETE SK., KAYMAK SK., KOZLUCA SK., NESLİHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEGER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, HAN SIRTI YOLU SK, İFRAZİYE KÜME EVLER, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYLA, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, MASUKIYE, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ALAYLI SK., ARSLANBEY KARTEPE, ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM SK., CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU SK., HANLAR MEVKII, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE. SK, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARTEPE, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, TELESİYEJ YOLU SK, YESILDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANİYE mahallelerinde HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE mahallelerinde KARAOLUK MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MILLI EGEMENLIK, MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., AKPINAR SK., ALAY CD., ALKAN, ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI, AMBARLI SK., ANIL SK, ARDA, ASEL, ASEL SK, BATI SK., BİGA SK., DALYAN SK., DEMIR, DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, EMSAL, EMSAL SK., ERTUGAY SK., ESENYEL SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., GÜZİN SK., HARİKA SK., HUZUR, KARAOĞLAN SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIROĞLU SK., KIZILCA, KIZILERIK, KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MİRZA SK., NARİN SK., OTOBAN CD., OVA SK., OVACIK SK., PINARCIK, PINARCIK SK., RESITBEY, REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SAPANCA YOLU, SEREN SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HARUN KURT SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., UZMAN, UZMAN CD., ZEHRA JALE DURUMAN, ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ÇENEDERE CD., DİLMEN SK., PAZAR, TURAN SK., Uavtede Yok, ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYGÜN SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., GAFFAR OKAN, GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., HARMANTARLA SK., HELAL, KUŞAKKAYA SK., YALÇINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde BURCU, EMİN SK., FURKAN SK., KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL SK., GÜL SK., KUYU SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 501. SK., 502. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 711/1., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 730. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 765. SK., 768., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 859/9. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865. SK., 865/1. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/4. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882., 882. SK., 882/1. SK., 883., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890/2. SK., 896. SK., 905/1. SK., AY YILDIZ CD., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., ERENLER, ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, ÖZGÜR CD., SARIKAMIS SEHITLERI, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1712. SK., 1713. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 854., 854. SK., 855., 855/1. SK., CEM, ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., MUAMMER AKSOY CD., SEHIT ERDEM DEMIR, ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL, TATLIKUYU mahallelerinde 1312/7. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4., 1319. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1344. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1181/1. SK., 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/3. SK., 1312/7., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316/2. SK., 1320. SK., 1321., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326. SK., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1328., 1328. SK., 1330. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/10. SK., 1312/9. SK., TATLIKUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/4. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3216., 3278., BADEM SK., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLADÜZÜ, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde AKASYA CD., ÇAMLI CD., ETHEM AGA, ETHEM AĞA CD., HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN TETİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILOVASIOSB, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 514. SK., 516. SK., 542/1. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., ASALET, ASALET CD., ÇEVRE YOLU SK, D-4001, ELMACIK DERE YOLU SK., KARDES, KARDEŞ CD., ŞEYH ŞAMİL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, IPEK YOLU, İPEK YOLU mahallelerinde 4144. SK., 4145. SK., 4147., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4240. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4246., 4246. SK., 4251. SK., 4262. SK., 4263. SK., 4264. SK., 4269. SK, 4271. SK., 4276. SK., 4277. SK., 4278. SK., 4279., 4279. SK., 4280. SK., 4283., 4283. SK., 4284. SK., 4285. SK., 4286. SK., 517. SK., 645. SK., 652. SK., 653. SK., 654. SK., 655., 655. SK., ALI FUAT PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ARİF NİHAT ASYA CD., BARIS, BARIŞ CD., DOBRA CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN, OLGUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 08:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 529. SK., 534. SK., 535. SK., 536. SK., 538. SK., 539., 539. SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., DEFNE SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., NAZIM HİKMET CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Ekim Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIK, DİK SK., ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞAHİN SK., ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.