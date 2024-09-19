19 Eylül DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:14

DÜZCE ilinde 19 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 01:30-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 03:30-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, N KENDISI mahallelerinde 1016, ALİ ÇAVUŞ SK., HAYALIM, HAYALİM SK., KARASU CD., KUĞU SK., SADIK REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 05:30-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EDİLLİ, N KENDISI mahallelerinde EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, MESEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, IHLAMUR SK., KARANFİL SK., KIZILAY SK., LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KABASAKAL, KABASAKAL SK., KARMEN SK., KAYABASI, KAYABAŞI CD., SALYANCI CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DERVİŞOĞLU SK., DÖNGELLİ CD., EREGLI, EREĞLİ CD., KUMLUK SK., PALMIYE, TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde KARADUT, OSMAN NABİ SK., TALAT UĞUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 12. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GİRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DOĞANCILAR KÖY YOLU, GÖKNAR SK., OKTAY SK., SÖGÜT, ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2675. CD., 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2730. CD., 2734., 2734. SK., 2741., 2741. SK., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902. SK., 2904., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2948., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 123., 125. SK., 163. SK., BOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBIYIKLAR, ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, YESILTEPE mahallelerinde 109., 3. DÜZCE BLV., 9.DÜZCE, 94. SK., 95. SK., KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, HECINLER, HECİNLER, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HECINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde DEVELI BESNI, DEVELİ KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANİYE mahallelerinde SULTANİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.