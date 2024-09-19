19 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:14

KOCAELİ ilinde 19 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., DALGA SK., DAROVA SK., DEMİR SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İNCİ SK., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, MEHMET YUSUF BORA, MESUT SK., MÜMİN YILDIZ SK., ORUÇ REİS SK., SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, BORA SK., BOYAOVA SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DEBRELİ SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KARAGAÇ, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., SEHRIYAR, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3207., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., FATİH CD., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MEŞE SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., REZENE SK., SERVET, SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN, MIMAR SINAN, YENIYALI mahallelerinde ABDİ İPEKÇİ SK., AKÇA SK., ALEV, ALEV SK., ANT SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BILGI, BİLGİ SK., BİŞKEK SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOZDAĞ SK., ÇAĞ SK., ÇAKI SK., ÇOBAN SK., D-100 KARAYOLU CD., DEVİR SK., DUMLUPINAR SK., EMRE SK., EŞREF BİTLİS CD., GLÜCKAUF SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HIZIRREİS CD., IBNI SINA, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALEM SK., KAVAK SK., NAGİHAN SK., NEHİR SK., ÖZLEM SK., SAKA SK., SAYAR SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 302. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 335. SK., 336. SK., 360. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Eylül Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BUSE SK., DİLEK SK., ELIF, ERENLER, ERENLER SK., KESTANE SK., MERCANLAR, MERCANLAR SK., NERGIZ, NERGIZ CD., NERGİZ CD., NEŞE CD., OZAN SK., SEYRAN, SIMSIR, ŞEHİT ALİ SK., ŞEYDA CD., ŞİMŞİR SK., YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 401. SK., 401/1., 401/1. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 405. SK., 516. SK., 519. SK., 520. SK., 521., 521. SK., 522. SK., 523., 523. SK, 524. SK., 525., 525. SK., 529. SK., 530. SK., 532. SK., 559., 559. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 408. SK., 409. SK., 411., 479., 479. SK., 479/1., 479/1. SK., 480., 480. SK., 480/1., 480/1. SK., 480/2., 480/2. SK., 481., 481. SK., 481/1., 481/1. SK., 481/2., 481/2. SK., 481/3., 481/3. SK., 482., 482. SK., 482/1., 482/1. SK., 483., 484., 484. SK., 485., 485. SK., 485/1. SK., BAHRIYE ÜÇOK, MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM mahallelerinde 105. SK., 106. SK., 45., 45. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., PİRSULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2225. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2235. SK., 2236/1. SK., 2240. SK., KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 32. SK., 33. SK., 33/1. SK., 33/2. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 37/1. SK., 39. SK., 40. SK., 40/3. SK., 41., 41. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45/1. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 49/1. SK., 50. SK., 53. SK., NENEHATUN CD., PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1712. SK., 1713. SK., 1714. SK., 1715. SK., 1716. SK., 1716/1. SK., 1716/2. SK., 1716/3. SK., 1744. SK., 839/1. SK., 839/2. SK., 839/3. SK., 839/4. SK., 839/5. SK., 839/6. SK., 839/7. SK., AY YILDIZ CD., GAZİLER CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., NESİL CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde FEVZI ÇAKMAK, KIZILAY, KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 602., 602. SK., ŞEHİT NUMAN DEDE CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1841. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARDA SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ BULVAR, DÖNMEZ SK., EMİRHAN SK., GÜLDESTE SK., KOCAELİ YÜRÜYÜŞ YOLU 3.ETAP SK, KONAK SK., MERMER, MERMER SK., SÖNMEZAY SK., SULTAN BABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., AYVAZ SK., BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 YAN YOL CD, DUROĞLU SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., GEDİK SK., GÜL, GÜL SK., HAKAN SK., HÜR SK., KAFKAS SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR, ÖMÜR SK., PARK, PARK SK., SERÇE SK., SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Eylül Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde DERMAN SK., FERMAN SK., SAMYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Eylül Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİRİ REİS mahallelerinde BAĞLAR SK., GENCAY SK., SERTAÇ SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.