19 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
19 Haziran 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji birçok il kuvvetli ve gök gürültüsü sağanak yapış uyarısında bulunurken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara ve Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı ve Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın kuzey ilçelerinde; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Trabzon, Rize illerinin iç kesimlerinde (kuvvetli 21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile G.Antep'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karaman ve Niğde dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep’in batı çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
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