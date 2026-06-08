19 işletme hakkında suç duyurusu... Bakan Yumaklı verileri açıkladı: Mayısta 82 bin 481 gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin verileri paylaştı. Yumaklı, söz konusu dönemde toplam 82 bin 481 gıda denetimi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"19 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Yumaklı, açıklamasında, “1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

İşini kurallara uygun şekilde yapan üretici ve işletmecilerin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, “İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.