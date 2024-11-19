19 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:27

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:27

KOCAELİ ilinde 19 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 02:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, SANAYI, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKBAŞ SK., AKKAVAKLAR, AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANIL, ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR, BARIS, BARIŞ SK., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FILIZ, FURUNCU SK., GEDİK SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., HÜR SK., ILIM, INANÇ, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAGAN, KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KİRAZLI SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., MANAV, MANAV SK., MAVİ BONCUK SK., MEMNUN, MEMNUN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, ÖRDEKLİ SK., ÖZ BURÇAK, ÖZ BURÇAK SK., ÖZGENÇ SK., ÖZSU, SAKA, SAKA SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SAYIL SK., SENKAYA, SERÇE SK., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., UZUN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., VUSLAT SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINKENT mahallelerinde 19.ADA, CANDAN SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., EŞREFBİTLİS CD., GÜLTEKİN SK., HACI MECİT BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, FEVZİ PAŞA CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AHSEN SK., ALOZ ALI SK., ALOZ ALİ SK., BABAYİĞİT SK., BATTAL GAZİ SK., BEDİR SK., BEREKET SK., BOYUN EĞMEZ SK., CEMRE, CENNET KUSU, ÇAM SK., ÇESME, ÇUKURDERE SK., DAMLA, DAMLA SK, DESTAN SK., DILARA, DIYAR, DÜZLER SK., EGILMEZ, EĞİLMEZ SK., ERLER, ERTÜRK, ESENTEPE SK., FERMAN SK., GALIP, GALIP ERENOGLU CD., GÖKNAR SK., GÜVERCİN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAYAL SK., HAZERAN SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., HURLU, ISMAIL ÇAVUS, İBRAHİM HAKKI CD., İREM SK., KALİTE SK., KANDİL SK., KARA AHMET, KARA AHMET SK., KAYIN, KAYNAK SK., KAZANDERE SK., KELEBEK SK., KELES, KUŞBURNU SK., LEVENT KIRCA, LİSE SK., MEHMET AKIF CD., MEHMET KASIM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MIRAS, NADIR, NADİR SK., OKUR, ORMAN DEPOSU SK., OSMANLI SK., PASAM, PASİNLER CD., PORTAKAL SK., RENK, RENK SK., SAYGI, SAYGIN, SELAHATTIN EYYUBI, SEVECEN SK., SIRINLER, SOYLU, SÖNMEZ SK., SUHEDA, SÜRMELİ SK., ŞİRİNLER SK., TINAZTEPE CD., TUGRUL, UZUNLAR, YAREN SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK., YEŞİL SK., YURTTAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 4.ADA SK., AÇIKGÖZ SK., AHSEN, AKINCILAR SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALAMANBOĞAZI SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., BAGLI, BAĞLI SK., BAHTIYAR, BATTAL GAZI, BEYAZ, BUKET, BUKET SK., ÇAM, ÇELİK SK., ÇEŞME SK., ÇUHADAR CD., DEĞER SK., DİLARA SK., DİYAR SK., ELÇI, ELÇİ SK., ER, ER SK., ERLER SK., FERMAN, GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., GAYE SK., GAYRET, GAYRET SK., GÖNÜLLÜ SK., GÖRÜS, GÖRÜŞ SK., GÜLBAHÇE SK., HABER SK., HAFIZ BAYRAM, HAFIZ SAIT, HAFIZOĞULLARI SK., HATİP SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU SK., HÜDA, HÜDA SK., HÜLYA SK., ISLAMOGLU, İNCİR SK., İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KADIOĞLU SK., KAYNAK, KAZANDERE, KEKLİK SK., KELEŞ SK., KORKMAZ SK., LEVENT KIRCA CD., MAVI, MECİTALİ SK., MEHMET AKIF, MINE, MİNE SK., MİRAS SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUTLU, MUTLU SK., ORMANCI, ORMANCI SK., ORTADİL SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., OSMANGAZİ SK., OYA BAŞAR SK., ÖZGÜRLÜK SK., SARRAF SK., SAYGI SK., SELAHATTİN EYYUBİ CD., SEYİT GAZİ SK., SÜSEN, SÜTÇÜ MUSTAFA SK., ŞAL SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN BULVAR, ŞEKER SK., TINAZTEPE, TURGUTLU, TURGUTLU SK., UĞUR SK., UZUNLAR SK., YAĞMUR SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YETİMALİ SK., YILDIRIM SK., YURTTAŞ, ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, YEŞİLYURT mahallelerinde GÖKNAR, UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3317., 3320., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., BEGOVIÇ, BUĞDAY SK., DERE YOLU SK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, SAKIYAN, ŞAKIYAN SK., ŞEYH ŞAMİL CD., ÜNLÜ SK., YAHYA ALİ SK., YAYLACIK SK., YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Kasım Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY mahallelerinde 3418., 3425., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANPINARI, SU DERESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde BERAT SK., CAN, CAN SK., ÇAGRI, ÇAĞRI SK., DEFNE SK., GÜNES, GÜVEN SK., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde ELİF SK., TAYFUN, TAYFUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAS, DADAŞ SK., FEZA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 161., 197., 203. SK., 204. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 250., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3206., 3211., 3216., 3221., 3224., 3302., 3312., 3323., 3324., 3328., 3331., 850., 850. SK, 850. SK., 861. SK., 862. SK., 863. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKMEŞELİK YOLU SK, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKAN SK., B.CAHİT MORKAYA SK., BAĞLAR CD, BAYRAK SK., ÇIFTLIK, DOGA, DOĞA SK., DURUSU, DURUSU SK., FEVZI YILDIZ, FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, GÜREL SK., HACI MEHMED, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053., 3053. SK., 3059., 3059. SK., 3060. SK., 3064. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3131., 3131. SK., ADNAN KAHVECİ CD, AKİF ÖĞRETMEN SK., BAŞAK CD., EKIN, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., ISMAIL DOKUZOGLU, İMAJ SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KILÇIK SK., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SULTANBABA, SULTANBABA CD., TEKES, TEKEŞ SK., YESIL, YOSUN, YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK mahallelerinde ÇARŞIBAŞI CD, EKREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKTOP, AKTOP SK., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DİLRUBA, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÜNDÖNDÜ, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LEVENT SK., LEYLEK, MAVIS, MAVİŞ, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., OSMAN, OYLUM, ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1641, ALTUĞ SK., AYDINLAR SK., AYNA SK., BARBAROS, BARBAROS CD., ÇAĞATAY SK., ÇIMEN, ÇINARLI SK., ÇİMEN SK., DENIZ KIZI, DENİZ SK., DILEK, ERHAN, ERHAN SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESEN SK., EŞREF BİTLİS CD, GÖKTAŞ SK., GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., KEKLIK, KISMET, KISMET SK., KÖRFEZ CD., MANOLYA SK., MARMARA CD., MEHTAP SK., OCAKLI SK., ONUR SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OZAN SK., ÖZDİL SK., PARK SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM CD., SEÇİLMİŞ SK., SERT, SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., TUĞBA SK., YADIGAR, YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HASRET SK., HAZAR, HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., MERVE SK., NEVIN, OLUK SK., SADIK SK., SAKİN SK., SEMİH SK., TOMURCUK SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI, NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAPINAR MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜST MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAOLUK MEVKII, KARAOLUK MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE mahallelerinde HANLAR MEVKII, MERKEZ/13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, CİHANGİR SK., KANGAL SK., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİHRİBAN.. SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, EMEKEVLER, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., 57.ALAY, ABDİ İPEKÇİ CD., ADA SK., ADALETLI, ADALETLİ SK., AHU SK., AKHİSAR SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKKUŞ SK., AKYILDIZ SK., ALACA SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN, ALTUN SK., ARZU SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ASKER, ASKER SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDIN SK., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU, BANU SK., BASAK, BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BILGE CD., BİLGE CD., BİLGİ SK., BİTKİ SK., BURCU SK., CANAN SK., CEMAL KURA, CEMAL KURA CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENNET SK., CUMHUR SK., CUMHURIYET CD., ÇAKIRLI SK., ÇANTI SK., ÇEŞMELİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİLLİ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., DİDEM SK., DİVİTLİ SK., DUMAN SK., EMNIYET, ERKAN SK., ESNAF SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FIRAT SK., FİDANLIK SK., FİŞEK SK., GEBEŞLER SK., GELİN SK., GEZER SK., GÖKÇEN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HANDAN, HANDAN SK., HANDE, HANDE SK., HASAN YILMAZ CD., HASANPAŞA CD., HAZAN SK., HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., HİSAR SK., IBNI SINA, INEBOLU, INEBOLU SK., INEGÖL, İBNİ SİNA CD., İNAL SK., İNEBOLU SK., İNEGÖL CD., KADIRGA SK., KANUNİ SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., KENT, KENT SK., KEREM SK., KESKİN SK., KINALI, KINALI SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOCATÜRK SK., KUTLU SK., KUZULUK SK., LOZAN SK., MARAL SK., MECLIS, MECLİS SK., MERAM, MERAM SK., MUSTAFA ÖZ CD., NAZLICAN SK., NECATİ CUMALİ SK., NEŞE SK., OĞUZHAN SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORHAN SULTAN SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBIL, ÖZBİL SK., ÖZCANLAR, ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., ÖZTÜRK SK., PAŞADAĞ CD., PİRİ REİS SK., RASAT SK., RAUF DENKTAŞ CD., RENÇBER SK., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SAFIR, SAFİR SK., SAKLI, SAKLI SK., SALİH REİS SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SAPANCA YOLU SK, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHERYILDIZI SK., SEHITLER, SELAMET SK., SELVI, SEREF, SEVER SK., SEVINÇ, SEVINÇ SK., SEVİNÇ SK., SİNEM SK., SULTAN ORHAN, ŞEHİTLER CD., ŞENTÜRK SK, ŞENTÜRK SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., ŞÜKRAN SK., TABLO, TABLO SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TALİM SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., TETIK, TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ, TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TUTKUN, TUTKUN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU, UTKU SK., ÜRETKEN SK., VEFALI SK., YANKI SK., YAŞARMIŞ SK., YAVUZ SELİM SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER, YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YÜCEHAN, YÜCEHAN SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZERRE SK., ZİNDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Kasım Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, FERIZLI, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SİNANLIBİLALLİ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI mahallelerinde BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Kasım Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BERKE, BERKE SK., EKBER SK., ENVER SK., ERTÜRK SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., PINARLI, PINARLI SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., TUTKU SK., USTA SK., UZUN, YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde LALE SK., PALMIYE, PALMİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUMRU SK., TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., KİRAZ SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MELTEM SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİKAN SK., PELİN CD., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE CD., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR mahallelerinde ADALET SK., ÇINAR, ÇINAR CD., EYNERCE CD., KAVAK CD., PALANGA, PALANGA CD., SÖĞÜT SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.