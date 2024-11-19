19 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:27

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:27

SAKARYA ilinde 19 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH mahallelerinde ARIDERE, ARIDERE CD., ATMACA SK., CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, ÇALIKUŞU SK., DOĞANKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GÖRKEM, HILAL, KANARYA 2, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILTEPE SK., KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MERT SK., OCAKCI SK., ÖNDER, YAPICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde DEĞİRMEN SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HOCA EFENDİ CD., KÖSELER, KÖSELER SK., MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., NATO YOLU, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLAN SK., ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., DİLEKLİ CD., GİRNE SK., İSTANBUL DERE CD., KAPTAN, KAPTAN SK., KUĞU SK., MUSADERE SK., ORMAN SK., SARAY, SARAY CD., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/1, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/1, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde GÖLKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, KAMELYA, KAMELYA SK., KARTAL, SAHIL CD., SAZLIK, TURNA, TURNA SK., YAYIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI mahallelerinde ARABACILAR, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, TEKNELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 2201. SK., 5441. SK., 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 903. SK., ADNAN MENDERES CD., ANKARA, CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., GÜN1, HACILAR, HACILAR CD., ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TABAKHANE, TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1137 NOLU SK., 1138 NOLU, 1138 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1140 NOLU SK., 1141 NOLU SK., 1142 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1145 NOLU SK., 1146 NOLU SK., 1147 NOLU SK., 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1156 NOLU, 1541 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., ARI SK., AYRIK, AYRIK SK., BAĞIŞLAR SK., BELGİN SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., CENGIZ, ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., EMİR SK., HAZER SK., İRFAN SK., KIR SK., KOZA SK., MEÇ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN SK., PAZAR SK., POSTAHANE SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SAZ SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SIRA SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER ÇOCUK VE, ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TIKIZ SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1422 NOLU, KARASU YOLU CD., KUMKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1013 NOLU, 1013 NOLU SK., 1014 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1057 NOLU, 1080 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 1083 NOLU SK., CEM SK., GEBESLER, ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 19 Kasım Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI BAYIR SK., AŞAĞI SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMI, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YUKARI SK., YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KALAYIK, YESILKÖY mahallelerinde 2123. SK., 4504, 4506 SK., 4507 SK., 4509 SK., 4527 SK., 4528 SK., 4536, 4536 SK., 4597 SK., AVRUZ, BAĞDAT CD., ÇAĞLAYAN CD., HALİL GADİK CD., KILIÇ ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KALAYIK, YESILKÖY mahallelerinde 4007 SK., 4013 SK., 4019 SK., 4515 SK., 4518 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4559, 4575 SK., 4585 SK., 4594 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, BAGDAT, DR. CEVDET ŞAHİNLİ, DR. EROL COSKUN, IHLAMIRLAR, MERKEZ_16 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Kasım Salı 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, IKBALIYE, SARIDEDE mahallelerinde 1302 SK., 4014, 4510 SK., 4516 SK., 4519 SK., 4525 SK., 4535 SK., 4549, 4549 SK., 4562 SK., 4573 SK., 4586 SK., ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., BALIKLIİHSANİYE SK., COŞKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., ELMACIK, İHSAN ERÇAKIR CD., KONURALP, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Kasım Salı 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KALAYIK, SARIDEDE mahallelerinde 4014 SK., 4025, 4500. SK., 4503 SK., 4508 SK., 4532 SK., 4579 SK., 4585, 4595 SK., 4598, ÇAGLAYAN, IHLAMIRLAR SK., KONURALP CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNEY, KADİFEKALE, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, AKINCILAR, AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BES OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT, ALT SK., ALT/4, ASAGI, AŞAĞI, AZAP, BASPINAR, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BEKTAŞI SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/4, BEYLER/6, CAMI/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DERVIS, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE SK., GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN/1, KIRAN/2, KISA, KISA SK., KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_4, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MEZARLIK, MİTHAT PAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA, ORTA SK., SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ALT/6, BARAJ, BASPINAR/5, BAŞPINAR SK., BEYLER/3, BEYLER/5, CAMİ SK., DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE/1, KISA/1, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), YALPANKAYA, YALPANKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26. SK., 28. SK., KARAPINAR SK., KORTEPE CD., ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., ZIYARET, ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, SELAHIYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Kasım Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ŞEKER mahallelerinde 1., 1. CD., 17. CD., 4009., 4010., 4026 SK., 503. SK., 505. SK., 509. SK., 511. SK., 516. SK., 517., 520., 520. SK., 523., 526. SK., 538., 538. SK., 544. SK., 546 SK., 547., 548. SK., 549. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562. SK., 566. SK., 570., 576. SK., 578., 580., 580. SK., 582., 602. SK., 604., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, BURAK, BURAK SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ERAY SK., ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HEYBETLİ SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, MERT, ORHANGAZI, ÖZER SK., SELÇUKLU SK., TÜTER, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ARİF BEY CD., ATATÜRK, BAHAR SK., BAHTİYAR SK., ÇIÇEK, EGEMEN SK., GARNIZON SK., GARNİZON SK., GÜL, GÜL SK., SÖNMEZ SEZERLER APT. SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde AKASYA SK., ATATÜRK CD., ATATÜRK/10, AVCI SK., BADEM SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, CİVAN SK., ÇINAR SK., GELİNCİK SK., GONCA SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN, KARDELEN SK., MENEKSE, NEVİN SK., SHT.MUSTAFA SEZER, SİTELER, SİTELER CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 1404 NOLU, 286, SK., ADALET, ADIVAR SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKIN, AKIN SK., AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS, ARAS SK., ATA SK., ATLAS SK., AZIZE, BALKAN SK., BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., CAMİLİ SK., CEYHAN SK., ÇAKIR SK., ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DERE SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., EKİM, EMIN, EMİN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HASAT, HAYAT, HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KALE SK., KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., LODOS, LODOS SK., MELEK, MERCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., OK, OK SK., ORTA/3, ORTA/4, ÖZLEM SK., PARKE, PARKE SK., PELIN, PELİN SK., PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SANCAK, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SELVİ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., SUSAM, ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TOPRAK, TOPRAK SK., TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., VOLKAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YAYLA SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCEL, YÜCEL SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME mahallelerinde 2851., 2853., 2861., 2864., 2866., 2868., 2870., 2874., 2883., 2886., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA CD., ANKARA_1, EPÇELER, EPÇELER SK., ESME-, ESME- SK., ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., MEZARLIK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.