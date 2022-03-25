19 kişilik temizlik kadrosuna 2 bin 170 üniversite mezunu başvurmuş!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki” derken İŞKUR’un Adıyaman’da açtığı 19 kişilik temizlik kadrosuna 2 bin 170 üniversite mezunu gencin başvurduğu ortaya çıktı.
Ekonomik kriz, çift hanelerde seyreden işsizlik oranını ve milyonlarca işsizi de beraberinde getirdi. Adıyaman’da Sağlık Bakanlığı için İŞKUR üzerinden açılan iş ilanına yapılan başvurular, ülkenin içinde bulunduğu duruma ayna tuttu.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Adıyaman’da açtığı 53 kişilik sürekli işçi alımı kadrosu için kontenjanın 471 kat fazlası başvuru yapıldığı öğrenildi. Sürekli işçi alımı kapsamında açılan 53 kişilik kontenjana 25 bin kişi başvurdu. Temizlik kadrosu için başvuranlardan 2 bin 170’i üniversite mezunu gençlerden oluştu.
CHP’li Tutdere, sürekli işçi alımı kapsamında belirlenen kontenjanları ve yapılan başvuru sayılarını paylaştı:
- 19 kişilik temizlik kadrosuna 17 bin 86 başvuru
- 6 kişilik şoför kadrosuna 4 bin 88 başvuru
- 9 kişilik güvenlik görevlisi kadrosuna bin 873 başvuru
- 6 kişilik klinik destek elemanı kadrosuna 697 başvuru
- 1 kişilik biomedikal kadrosuna 26 başvuru
- 1 kişilik marangoz kadrosuna 64 başvuru
- 4 kişilik sıhhi tesisat kadrosuna 56 başvuru
- 3 kişilik bilgisayar sistem kurulum kadrosuna 251 başvuru.
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