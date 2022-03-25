19 kişilik temizlik kadrosuna 2 bin 170 üniversite mezunu başvurmuş!

25 Mart 2022 Cuma, 09:40

Ekonomik kriz, çift hanelerde seyreden işsizlik oranını ve milyonlarca işsizi de beraberinde getirdi. Adıyaman’da Sağlık Bakanlığı için İŞKUR üzerinden açılan iş ilanına yapılan başvurular, ülkenin içinde bulunduğu duruma ayna tuttu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Adıyaman’da açtığı 53 kişilik sürekli işçi alımı kadrosu için kontenjanın 471 kat fazlası başvuru yapıldığı öğrenildi. Sürekli işçi alımı kapsamında açılan 53 kişilik kontenjana 25 bin kişi başvurdu. Temizlik kadrosu için başvuranlardan 2 bin 170’i üniversite mezunu gençlerden oluştu.

CHP’li Tutdere, sürekli işçi alımı kapsamında belirlenen kontenjanları ve yapılan başvuru sayılarını paylaştı: