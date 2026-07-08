19 kişiye mezar olmuştu... Depremde yıkılan Ermeç Apartmanı davası ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Ermeç Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş, dönemin Malatya Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açtı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada, Yalova Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun gönderilmediği belirtildi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı 9 Eylül'e erteledi.