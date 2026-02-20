19 Mart davasında CHP’den iktidara tepki: Gençleri kriminalize etmeyin

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İzmir'de yapılan eylemlerde Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan gençlerin davası İzmir Adliyesi'nde görülmeye başlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın dava öncesinde, İzmir Adliyesi C Kapısı girişi önünde basın açıklamasında bulundu.

Gökçen, gençlere yönelik yargı süreçleri ve son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’li Gökçen, gençler üzerindeki baskılara dikkat çekerek, “Gençlerden de artık yargı sopasının çekilmesini istiyoruz. Gençlerin yanında olmak için burada toplandık. Bizler de CHP olarak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ve 19 Mart darbe sürecinde sokağa çıkan ve itiraz hakkını kullanan gençlerin slogan nedeniyle önce gözaltına sonra tutukladılar. Arkadaşlar sadece attıkları slogan ve Erdoğan’ı eleştirdikleri için tutuklandılar. Her şeye evet demedikleri için özgürlükleri elinden alındı. Bizleri sürekli mahkeme önünde ve mahkemede siyaset yapmaya itiyorlar. Umuyorum ki bugün 4 genç tahliye olur. 19 Mart sürecinde tutuklanan gençler de baskıya uğrayanlar da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR”

19 Mart sürecinde gözaltına alınarak tutuklanan gençlerle ilgili gözaltı sırasında şiddete maruz kaldığı iddia edilen gençlerin durumunu da yakından takip ettiklerini ifade etti. Gökçen, "19 Mart sürecinde tutuklanan gençler de, gözaltına alınan gençler de, gözaltına alınırken şiddete uğrayan bütün gençler de; soruşturma sürecini takip ettiğimiz üzere hem baskıya uğrayanlar, hem cezaevi sürecinde aileleri mağdur olanlar, hem 19 Mart eylemlerine katıldığı için yurtlarından atılanlar, bursları kesilenler ve bunun gibi baskılara uğrayan bütün gençler; hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu. Gökçen, gençlerin yaşadığı mağduriyetlerin son bulması gerektiğini vurguladı.

YÜKSEL TAŞKIN : PIRLANTA GİBİ ÇOCUKLAR

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, gençleri ilişkin tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, “Pırlanta gibi dört tane arkadaşımızla karşılaştım. Hiç şaşırdım mı? Hayır” ifadelerini kullandı. 19 Mart sürecinde Silivri’de gözaltına alınan bazı gençleri de ziyaret ettiğini hatırlatan Taşkın, “Bu arkadaşlarımız 14 kişilik koğuşlarda 45, 47 yedi kişi kalıyor. Ve tabii ki orada bu toplumun ürettiği eşitsizlikleri birebir yaşıyorlar. Çünkü cezaevleri yoksul insanlarla dolu” dedi.

Gençlerin yaşadıkları sürecin onları yıldırmayacağını savunan Taşkın, “Bu gençlerimiz orada da öğrenmeye devam ediyor. Oradan çıktıklarında da mücadelesini verdikleri değerlere saygılı olacaklar, sarılacaklar” diye konuştu. İki farklı yöntem olduğuna dikkat çeken Taşkın, “Birisi dinlemek ve saygı göstermek. Dün Boğaziçi Üniversitesi’nde genel başkanımızla beraberdik. Gençler konuştular, müzik yaptılar. Anlamaya çalıştık, saygı gösterdik. Diğer yöntem de bu şekilde baskı altında tutmak” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı’nın açtığı hakaret davalarına da değinen Taşkın, “Ben dilerdim ki Cumhurbaşkanı, yüz binin üzerine hakaret davası açtığı insanlardan bir kısmıyla hayal ediyorum bu 4 genç de dahil bir masa etrafında buluşsaydı da sohbet etseydi. Belki o zaman düşünürdü. Bilmiyorum, çok mu hayalciyim?” dedi.

“BARINMA HAKKI SAĞLANMALIDIR”

Ege Üniversitesi KYK Yurdu’ndaki öğrencilere de destek veren Taşkın, “En temel anayasal haklarını kullanarak dinlenmek, anlaşılmak isteyen gençlere saygı gösteriyorum. O arkadaşlarımızı lütfen kriminalize etmesinler” çağrısında bulundu. Yetkililere seslenen Taşkın, “Sizin göreviniz sosyal devlet gereği, anayasal göreviniz bu gençlerin barınma hakkını sağlamaktır. Onları derdest tutuklamak değildir. Gençlere saygılı olun. İlk başta güzel çocuklarını harcayan ülkeler iflah olmaz” ifadelerini kullandı.