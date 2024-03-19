19 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:42

DÜZCE ilinde 19 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETKÖY mahallelerinde MEHMETKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mart Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde GÖKTEPE, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mart Salı 11:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, TUZCUOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, EDİLLİ, KALKIN, KEÇİKAYA, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, TAHİRLİ mahallelerinde 1055, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORAZOĞLU mahallelerinde DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 19 Mart Salı 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MISIRLIK mahallelerinde MISIRLIK, MISIRLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 19 Mart Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, KARATOPRAK, MERKEZ/39, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN mahallelerinde ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARA HACIMUSA mahallelerinde 1405. CD., 1405. SK., SERVET BUCURGAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1435., 1435. SK., 1447., 1448., 1448. SK., 1451., 1455. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1208., 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1215. SK., 1226., 1236. SK., 1247., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1501. SK., 1502. SK., 1505., 1510., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., HAMİDİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 19 Mart Salı 16:30-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR, YENİ mahallelerinde 413, 605. SK., CUMHURIYET, SOĞUKSU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 2. KANAL, 2. KANAL CD., 408., BAGDAT, BİRLİK SK., DÜZCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.