19 Mart Eylemlerinde oluşan ve gençlik hareketi olarak kurulan Kemalist dergi: Dizgin

İktidarın eylem ve politikalarıyla cumhuriyetin temelleri sarsılırken, kuruluş felsefesi “Kemalizm”e yönelik de saldırılar artıyor. Özellikle İslamcı yapıların son dönemdeki söylem ve eylemleri ise Kemalizm odaklı olması tepki çekiyor. Son dönemdeki bu olumsuz koşula karşın genç bir ekip tarafından “Dizgin” adıyla aylık Kemalist fikir dergisi yayım yaşamına başladı.

‘KEMALİZM, ATEŞİ SÖNMEMİŞ BİR DEVRİM’

Derginin manifestosunda; Kemalist devrimin ilkesi 6 Ok için; “Cumhuriyetçilik istibdat, İnkılapçılık gericilik, Halkçılık tebaalaşma, Laiklik dincilik, Devletçilik vahşi kapitalizm, milliyetçilik ise ümmetleşme ve Türkiyelileşme ile kuşatılıyor. Atatürk’ün uğuruna bütün hayatını adadığı aydınlık gelecek ise artık her geçen gün geçmişin bir parçası olarak görülüyor” denildi. Cumhuriyetin kuşatılmasının Türkiye’de düşünceye de zarar verdiğinin vurgulandığı manifestoda; “Bizler Dizgin olarak, Kemalist Devrim’in başka bir yüzyıla ait bir dipnot değil, yıllarca bastırılarak yok edilmek istenen ama kimsenin kökünü bitirmeye gücünün yetmediği, ateşi sönmemiş bir devrim olduğuna inanıyoruz. Kemalist Devrim ve arkasında yatan düşünceyi yeniden filizlendirmek amacıyla kurulduk. Cumhuriyet dizginleri yeniden eline almalıdır” ifadeleri kullanıldı.

DERGİNİN YAZI EKİBİNDE TEĞMEN EROĞLU DA BULUNUYOR

Derginin ilk sayısı ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yayımlandı. İlk sayıda Kemalizmin kadın hareketindeki, hukuk devrimindeki ve endüstiriyel devrimdeki önemine değinildi. Derginin yazarları arasında genç isimler bulunurken, dikkat çeken bir isim de yer aldı. 30 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen Kara Harp Okulları mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ettiği için TSK’den ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu da yazar kadrosunda yer aldı. Eroğlu ilk sayıda “Bir Harbiyeli için Zafer Bayramı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

‘HARBİYELİ İÇİN 30 AĞUSTOS...’

“Bu yazıyı, Atatürk’ün Afyonkarahisar’da kolordu dairesinde hitap ettiği Türk Subayı, Gençliğe Hitabe’de ve Bursa Nutku’nda cumhuriyetin koruyucusu olduğuna inandığı Türk genci ve omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın dediği Türk kadını olarak kaleme alıyorum” diyen Eroğlu; “Harbiyeli için 30 Ağustos çift bayramdır. Mustafa Kemal’in sıra arkadaşı olduğu son gün, Atatürk’ün silah arkadaşı olma günüdür. 30 Ağustos yalnızca vatan topraklarının zaferi değildir Harbiyeli için... Başaracağım diye yola çıkıp başardım diyebilme zaferidir” ifadelerini kullandı.

19 MART EYLEMLERİNDE OLUŞAN DERGİ EKİBİ

Dergi hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan derginin imtiyaz sahibi Ata Berk; dergi ekibinin CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan 19 Mart Eylemlerinde oluştuğunu vurgulayarak; “Hepimiz bir yıldır sosyal medyadan birbirimizi tanıyorduk. Ancak Saraçhane’de ve Ankara’da polis ablukasının içinde bir araya gelene kadar bir ‘ekip’ değildik. Saraçhane’de eylemlerin bitişi ve ilerleyen süreçte o ruhun sönümlenmesi sonunda biz de o dönemde aktif olan her genç gibi ‘ee şimdi?’ buhranına girdik. Bir süre yaptığımız tartışmalar sonunda siyasi partilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarından uzaklaştırılması, gençlerin enerjisinin ve emeğinin karşılıksız bırakılması, Kemalist düşüncenin 90’larda gelişiminin zorla durdurulması ve artık Kemalizm üzerine yazanların Kemalizmi kendi ideolojilerini meşrulaştırma yöntemi olarak görmesi gibi durumlara olan ortak tepkimiz üzerine Dizgin’i basılı yayın olarak çıkarmaya karar verdik” dedi.

‘KEMALİZMİ GENÇLİKTE TEKRAR KIVILCIMLANDIRMAK İSTİYORUZ’

Derginin amacına ilişkin Berk; “Amacımız; Türk gençleri olarak herhangi bir siyasi partiyle, örgütle, dernekle bağlantılı olmayan; kardeşlerimizle yaşıtlarımıza Kemalizmi ve 6 Ok’u gerek yurtiçinden gerek yurtdışından gelen direktiflerin etkisinden bağımsızca anlatmak, zorla durdurulmuş bu ateşi Türk gençliği içinde tekrar kıvılcımlandırmak. Dizgin’i bu amaçla kurduk ve ekibimize katılan herkes de bu amaçlara ortak olduğu için aramıza katıldı” ifadelerini kullandı.