Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gülşah Durbay' paylaşımı!

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, yoğun bakıma kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kanser tedavisi gören ve kan değerlerinde düşüş görülmesi üzerine takviye için yoğun bakıma alınan Durbay için, şunları kaydetti:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın geçirdiği başarılı operasyonun ardından, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Genç ve başarılı Başkanımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla."