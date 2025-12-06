Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gülşah Durbay' paylaşımı!

Yoğun bakıma kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bir paylaşımda bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Genç ve başarılı Başkanımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlusosyal medya hesabından, yoğun bakıma kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kanser tedavisi gören ve kan değerlerinde düşüş görülmesi üzerine takviye için yoğun bakıma alınan Durbay için, şunları kaydetti:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın geçirdiği başarılı operasyonun ardından, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Genç ve başarılı Başkanımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla."

