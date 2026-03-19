19 Mart eylemlerinin yıl dönümü... Üniversiteliler Beyazıt yolunda: 'Bir yıl sonra aynı kararlılıkla bu sokakta yine yürüyoruz'

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 19 Mart günü tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteleri tarafından lisans diplomasının iptal edilmesini ve İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmişlerdi. Polisin önlerine kurduğu barikatı aşan ve Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçen öğrencilerin görüntüleri 19 Mart eylemlerinin sembollerinden biri haline gelmişti.

İmamoğlu ve ekibine yönelik operasyonlarla tetiklenen protesto dalgasının birinci yılında, İstanbul Üniversitesi öğrencileri yeniden sahada. "Özgürlük sokakta" sloganıyla Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan gençler, taleplerini Beyazıt Meydanı’nda dile getirmek için yeniden yürüyor.

Öğrenciler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bir yıl sonra aynı kararlılıkla, aynı cesaretle bu sokakta yine yürüyoruz. Ve bir kez daha sesleniyoruz. Gençliğin mücadele alanı sokaktır. Bir yıl önce olduğu gibi bugün de önümüze koyduğunuz tüm barikatları yıkarak, sokaklarda mücadele ederek iktidarınıza karşı yürümeye devam edeceğiz.''

BEYAZIT MEYDANI'NDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğrenciler Saraçhane'ye yürüyecek. Meydanda kalabalık bir çevik kuvvet ekibi bulunuyor.

19 Mart eylemlerinin yıl dönümü...

Beyazıt'taki polis barikatını aşan ve Saraçhane'ye yürüyen üniversiteliler aynı yerden sesleniyor:

''Bir yıl sonra aynı kararlılıkla, aynı cesaretle bu sokakta yine yürüyoruz. Ve bir kez daha sesleniyoruz. Gençliğin mücadele alanı sokaktır. Bir… — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 19, 2026

