19 Mart’ın 9. ayında üniversite öğrencileri Beyazıt’a yürüyor: Gözaltılar var!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan 19 Mart eylemlerinin üzerinden 9 ay geçti. Sürecin simge noktalarından biri olan İstanbul Üniversitesi’nde üniversite öğrencileri bir kez daha meydanlara çıktı.

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, Beyazıt Ana Kapı’ya yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca öğrenciler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiçbirimiz” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.

Öğrenciler, 19 Mart sürecine dikkat çekerek mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Daha önce de İstanbul Üniversitesi önünde kurulan barikatları aşarak yürüyüş gerçekleştiren gençler, adaletsizliğe ve geleceksizliğe karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, protestolara katıldıkları gerekçesiyle Pazartesi günü İzmir’de yurt ve ev baskınlarıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin tutuklanması, alanda tepkiyle karşılandı. Öğrenciler, anayasal haklarını kullanan sıra arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Eylem öncesinde ve yürüyüş sırasında Beyazıt ve çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Öğrenciler, 19 Mart sürecine dikkat çekerek mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Daha önce de İstanbul Üniversitesi önünde kurulan barikatları aşarak yürüyüş gerçekleştiren gençler, adaletsizliğe ve geleceksizliğe karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, protestolara katıldıkları gerekçesiyle Pazartesi günü İzmir’de yurt ve ev baskınlarıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin tutuklanması, alanda tepkiyle karşılandı. Öğrenciler, anayasal haklarını kullanan sıra arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Eylem öncesinde ve yürüyüş sırasında Beyazıt ve çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

“MÜCADELEMİZ SİZDEN BÜYÜKTÜR”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Binlerce soruşturma açıldı, yüzlerce arkadaşımız tutuklandı. Ama biz mücadelemizden vazgeçmedik. İzmir’de tutsak edilen arkadaşlarımızı almadan bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Tutuklanan arkadaşlarımız sokaklarda direnenlerdir. Biz arkadaşlarımızı geri alacağız. Demokratik üniversiteyi kuracağız. Örgütlü mücadelemiz sizden büyüktür.

Gençlik kendisine dayatılan karanlığı kabul etmiyor. Barikatları yıktığımız Beyazıt’tan bir kez daha söylüyoruz: Mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

AİLELERİN MESAJI OKUNDU

Açıklamada, tutuklanan öğrencilerin ailelerinin mesajı da okundu.

Bir öğrencinin okuduğu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Biz biliyoruz ki bu gözaltılar ve tutuklamalar, gençlerin haksızlığa karşı isyanını bastırmak ve korku duvarları örmek için yapıldı. Ancak o duvar 9 ay önce gençlik tarafından yıkılmıştı. Gençlik yalnızca İmamoğlu’na yönelik operasyonlara değil, tüm kayyumlara ve haksızlıklara karşı sokağa çıktı.”

EN AZ 26 GÖZALTI!

Polis müdahalesi sırasında en az 26 kişi gözaltına alındı.